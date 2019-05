Robert Kubica po wyścigu w Monako nie ukrywał swojej frustracji strategią swojego teamu. Z opublikowanych nagrań wynika, że polski kierowca już podczas wyścigu nawet nie próbował kryć irytacji w rozmowach z Williamsem.

Kubica na torze ulicznym w Monako po raz pierwszy w trwającym sezonie nie finiszował jako ostatni, wyprzedzając Antonio Giovanazziego. Polak mógłby zająć nawet wyższe miejsce, niż 18., ale kolizja (właśnie z Giovanazzim) zepchnęła go na koniec stawki. Kierowca Alfa Romeo Racing spadł za Kubicę wskutek kary za spowodowanie zderzenia.

Już po wyścigu Kubica nie krył zdenerwowania - nie tylko zderzeniem z Włochem, ale przede wszystkim strategią Williamsa, która zdaniem Kubicy promowała George'a Russela.

- Wyścig układał się nieźle, ale strategia zespołu nie była najlepsza. I tyle - rzucił do reporterów Eleven Sports po wyścigu w Monako.

Nie najlepsze stosunki na linii Kubica - Williams nie są tajemnicą w świecie Formuły 1, a na docinki pozwolił sobie nawet oficjalny profil F1 na Twitterze. W opublikowanym wideo Polak nazywany jest "nowym Kimim", co jest oczywistym nawiązaniem do Kimiego Raikkonen, króla ciętej riposty w świecie motosportu.

Na opublikowanym filmiku z wyścigu działacz Wililamsa, odpowiedzialny za strategię Kubicy, zachęcał go do dalszej walki, wspominając, że George Russel wykręca obecnie najlepsze wyniki spośród wszystkich zawodników na torze. To tylko rozsierdziło Kubicę, który błyskawicznie uciął wątek.

- Paul, doskonale wiem, co mam robić - warknął przez radio wyraźnie zirytowany Kubica, co zostało odebrane jako jasny przekaz - "dajcie mi wszyscy święty spokój".

Formuła 1 - klasyfikacja generalna 1. Lewis Hamilton W. Brytania Mercedes 137 pkt 2. Valtteri Bottas Finlandia Mercedes 120 3. Sebastian Vettel Niemcy Ferrari 82 4. Max Verstappen Holandia Red Bull 78 5. Charles Leclerc Monako Ferrari 57 6. Pierre Gasly Francja Red Bullt 32 7. Carlos Sainz Hiszpania McLaren 18 8. Kevin Magnussen Dania Haas 14 9. Sergio Perez Meksyk Racing Point 13 10. Kimi Raikkonen Finlandia Alfa Romeo 13 11. Lando Norris W. Brytania McLaren 12 12. Daniił Kwiat Rosja Toro Rosso 9 13. Daniel Ricciardo Australia Renault 8 14. Alexander Albon Tajlandia Toro Rosso 7 15. Nico Hulkenberg Niemcy Renault 6 16. Lance Stroll Kanada Racing Point 4 17. Romain Grosjean Francja Haas 2

Formuła 1 - klasyfikacja generalna konstruktorów 1. Mercedes 257 pkt 2. Ferrari 139 3. Red Bull 110 4. McLaren 30 5. Racing Point 17 6. Haas 16 7. Toro Rosso 16 8. Renault 14 9. Alfa Romeo 13 10. Williams 0

Zdjęcie Robert Kubica / VALDRIN XHEMAJ / PAP/EPA

WG