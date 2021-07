Impreza miała się odbyć w dniach 19-21 listopada, ale została odwołana z powodu ścisłej kontroli granicznej w Australii. Prezes Australian Grand Prix Corporation Paul Little stwierdził w oświadczeniu, że jest "głęboko rozczarowany".

"Rozumiemy wyzwania stojące przed Australią w związku z obecnymi ograniczeniami dotyczącymi podróży międzynarodowych i znaczeniem szczepień" - dodał.

Według obecnie obowiązujących przepisów, osoby przybywające do Australii muszą się poddać dwutygodniowej kwarantannie i ma to obowiązywać do końca roku.

W związku "ograniczeniami i wyzwaniami logistycznymi związanymi z trwającą pandemią Covid-19" z organizatorzy podjęli ostateczną decyzję o odwołaniu zawodów.



Szef Formuły 1 Stefano Domenicali powiedział, że przeprowadzenie 23 wyścigów w sezonie nadal jest możliwe.



"Szkoda, że nie będziemy ścigać się w Australii w tym sezonie. Jesteśmy jednak przekonaniu, że w 2021 roku możemy zorganizować 23 wyścigi. Mamy wiele opcji" - podkreślił.



W kalendarzu F1 na ten sezon po GP Australii zaplanowano jeszcze dwie rundy mistrzostw świata - w Arabii Saudyjskiej i Abu Zabi.



Oprócz GP Australii F1 odwołano również rundę mistrzostw świata MotoGP, która była zaplanowana na 24 października.



"Trwająca pandemia i wynikające z niej komplikacje w podróży oraz ograniczenia logistyczne sprawiły, że nie jest możliwe potwierdzenie opłacalności wydarzenia i dlatego nie pojawi się ono w kalendarzu 2021" - oświadczyli organizatorzy w komunikacie.

