Formuła 1. Wypadek Romaina Grosjeana. Władze F1 wszczynają śledztwo

Władze Formuły 1 wszczęły śledztwo w związku z wypadkiem Romaina Grosjeana, do którego doszło podczas niedzielnego Grand Prix Bahrajnu. Ross Brawn powiedział, że w jego trakcie "nastąpiło wiele rzeczy, które nie powinny się zdarzyć".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Bolid Grosjeana stanął w płomieniach. Zobacz dramatyczną akcję ratunkową podczas GP Bahrajnu! Wideo INTERIA.TV

Grosjean wyszedł prawie bez szwanku, tylko z oparzeniami grzbietów dłoni, po jednym z najbardziej przerażających wypadków w najnowszej historii Formuły 1.

Reklama

Do zdarzenia doszło na początku wyścigu, kiedy bolidy jadą jeszcze blisko siebie. Francuz wypadł z toru w zakręcie numer trzy, po kontakcie z Rosjaninem Daniiłem Kwiatem, i z dużą szybkością uderzył w barierki. Samochód Haasa przepołowił się i stanął w płomieniach. Natychmiast pojawiły się służby ratownicze, a Grosjean o własnych siłach wyszedł z kokpitu. Następnie opuścił tor w karetce, a do szpitala przetransportowano go helikopterem.

F1 dąży do ciągłego doskonalenia standardów bezpieczeństwa zarówno dla swoich samochodów, jak i torów, a system halo, służący do ochrony głowy - wprowadzony wśród pewnych kontrowersji w 2018 roku - uznano powszechnie za decydujący przy uratowaniu życia 34-letniego kierowcy.

"Przyjrzymy się temu całemu zajściu i podejmiemy w związku z nim pełne dochodzenie. Będzie dotyczyło bezpieczeństwa samochodu, wyposażenia kierowcy i elementów bezpieczeństwa na torze" - powiedział Michael Masi, dyrektor wyścigu.

"Kadłub wykonał swoje zadanie. Zapewnił kierowcy bezpieczeństwo" - dodał.



Z kolei Brawn, dyrektor do spraw sportów motorowych w F1, stwierdził, że było kilka niepokojących aspektów związanych z następstwami uderzenia bolidu Haasa w metalowe bariery.



"Niewątpliwie musimy przeprowadzić bardzo dogłębną analizę wszystkich wydarzeń, które miały miejsce, ponieważ jest wiele rzeczy, które nie powinny się wydarzyć" - mówił Brawn.

"Pożar był niepokojący, podobnie jak przerwanie barierek. Pozytywem jest bezpieczeństwo samochodu i to pozwoliło nam przetrwać" - tłumaczył.



Teraz cały wypadek będzie analizowany w najmniejszych szczegółach.



"Tam przecież doszło też do ogromnego przeciążania, więc musimy przyjrzeć się, jak wszystko zawiodło, ponieważ jest to tak zaprojektowane, aby zawodziło stopniowo" - powiedział Brawn.



"W tym wypadku jednak katastrofa zdarzyła się w nieprzewidziany sposób. Samochód się rozpadł, doszło do pożaru paliwa, czego nie było od wielu lat - ogniwa paliwowe są niesamowicie mocne" - stwierdził dyrektor do spraw sportów motorowych w F1.

W najbliższą niedzielę dojdzie w Bahrajnie do kolejnego wyścigu - Grand Prix Sakhir - który odbędzie się na krótszej trasie, ale z szybszą konfiguracją.



"Na pewno przeprowadzimy dogłębną analizę. Sprawdzimy każdą informację, a niezbędne rzeczy zostaną wykonane" - stwierdził Brawn.