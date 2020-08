Wszystkie dziesięć zespołów startujących w mistrzostwach świata Formuły 1 podpisało nową umowę Concorde Agreement - potwierdził w środę w oficjalnym oświadczeniu prezes F1 i szef Liberty Media Chase Carey.

"Ten rok był dla świata bezprecedensowy i jesteśmy dumni, że Formuła 1 skonsolidowała się w ostatnich miesiącach, aby w bezpieczny sposób powrócić do kontynuacji cyklu wyścigowego" - napisał w oświadczeniu Carey. Dodał, że "teraz będzie można budować długoterminową przyszłość naszego sportu".

Nowa umowa, która obowiązuje do 2025 roku, może być za zgodą wszystkich przedłużona na kolejne pięć lat.

Concorde Agreement - umowa pomiędzy Międzynarodową Federacją Samochodową (FIA), zespołami Formuły 1 (obecnie reprezentowanymi przez FOTA) i Formula One Administration. Na jej podstawie opracowane są zasady, na podstawie których zespoły rywalizują w wyścigach, zasady podziału części wpływów z praw do transmisji oraz nagrody pieniężne. Efektem porozumienia jest także zachęcanie do zwiększenia profesjonalizmu i sukcesu komercyjnego Formuły 1.

Najważniejszym elementem tej umowy jest nałożenie na zespoły obowiązku udziału w każdym wyścigu, co sprawia, że F1 staje się bardziej wiarygodny dla nadawców, którzy mogą inwestować więcej, płacąc większe kwoty z tytułu praw do transmisji telewizyjnych. W zamian zespoły otrzymuję gwarantowany udział w dochodach.

FOTA to organizacja założona 29 lipca 2008 roku, która występuje w imieniu ekip F1 i negocjuje wszystkie warunki finansowe, techniczne i komercyjne obowiązujące strony - zespoły i obecnego właściciela F1 - Liberty Media.

