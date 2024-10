FIA Formula One World Championship™ powróci do Eleven Sports w 2025 roku. W ramach podpisanej umowy stacja ma prawo transmitować sesje treningowe, kwalifikacje, F1 Sprint oraz Grand Prix podczas wszystkich 24 weekendów wyścigowych. Ponadto sześć z tych wyścigów oraz programy poświęcone Grand Prix będzie można obejrzeć na otwartej antenie Polsatu. W sezonie 2025, który rozpocznie się 14 marca w australijskim Melbourne, Formula 1 będzie świętowała swoje 75-lecie.

- Formuła 1 to wyjątkowy produkt, który wymaga wyjątkowego traktowania ze strony nadawcy, dlatego w ELEVEN będzie można nie tylko oglądać transmisję w jakości 4K i full HD, ale także studio z torów rozsianych po całym świecie. Nasze kamery i nasi dziennikarze będą w Australii, Azji, Europie i w obu Amerykach. To duże produkcyjne wyzwanie, ale już obiecujemy najwyższą jakość przekazu i merytorykę w najlepszym wydaniu. Doskonale zdajemy sobie sprawę z ogromnej wagi F1 dla polskich kibiców i dlatego gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby zmagania najszybszych kierowców wyścigowych pokazać na naszych antenach w jak najlepszy sposób - powiedział Krzysztof Świergiel, CEO Eleven Sports w Polsce.

- Zobowiązanie się Eleven Sports do produkowania najwyższej jakości transmisji doskonale wpisuje się w wizję Formuły 1 budowania zaangażowania fanów i zapewnienia im najlepszych relacji z wyścigów, na które zasługują. Rok 2025 będzie wyjątkowy dla F1, ponieważ obchodzi ona 75. rocznicę swojego istnienia, dlatego nie możemy doczekać się współpracy z zespołem Eleven, aby pokazywać dramatyzm i emocje związane z naszym sportem" - powiedział Ian Holmes, Director of Media Rights and Content Creation w Formula 1.