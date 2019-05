Niewielki margines błędu, ciasny i kręty tor, a wszystko to sprawia wielkie wyzwanie dla samochodów oraz kierowców. Czy niedzielny, unikalny wyścig uliczny o Grand Prix Monako, okaże się dla Roberta Kubicy i całego zespołu Williamsa promykiem nadziei na przyszłość? W zespole Polaka wierzą, że ciężka praca już może przynieść efekty.

Fakt, że Kubica i George Russell są zaznajomieni z torem w księstwie położonym nad Morzem Śródziemnym, jest pewnym atutem, ale wciąż niewiele znaczy. Umiejętności kierowców, nawet najwyższej próby, znaczą niewiele, gdy bolidy w żaden sposób nie są konkurencyjne do maszyn rywali. W tym przypadku ten fakt nie podlega dyskusji, o czym świadczyła choćby sytuacja, gdy Brytyjczyk, nadal należący do programu juniorskiego Mercedesa, na początku kwietnia dostał szansę testów właśnie za kierownicą najlepszego zespołu w Bahrajnie. Efekt? 21-latek wykręcił najlepszy czas, co dobitnie pokazało wszystkim krytykom talentów jego i Kubicy, gdzie w przypadku Williamsa tkwi największy problem.

Zespół z Grove robi, co w jego mocy, by jakimś cudem odbić się od dna. Tak, cudem, bo pozostałe ekipy przecież nie siedzą z założonymi rękami i też pracują nad tym, by coraz bardziej poprawiać swoje osiągi.

W takich warunkach, na placu boju, Brytyjczycy próbują uporać się z największymi bolączkami samochodu, a tych jest bez liku. Jednak, wczytując się w zapowiadający niedzielny wyścig o Grand Prix Monako komunikat Williamsa, można przekonać się, że szanse na poprawę są możliwe już teraz. - Zespół przeszedł udane dwudniowe testy na torze Circuit de Barcelona-Catalunya i zamierza kontynuować ten postęp w weekend - czytamy we wprowadzeniu, a starszy inżynier wyścigowy Dave Robson dodaje: - Po wyścigu i testach w Barcelonie wierzymy, że poprawiliśmy osiągi FW42 i pogłębiliśmy naszą wiedzę na temat samochodu oraz opon. Jednak, czy będziemy w stanie to pokazać w Monako, czy nie, nie jest oczywiste ze względu na wyjątkowy charakter toru Monte Carlo i nieprzewidywalne warunki - powiedział fachowiec.

- Jednak z niecierpliwością czekamy na wyzwanie w Monako, wiedząc, że będziemy musieli wprowadzić pewne zmiany w samochodzie, aby pasowały do tego toru oraz mając świadomość, jak ważne jest rozwijanie zaufania kierowców w trakcie wyścigowego weekendu. Wiemy również, że w Monako może zdarzyć się kilka niespodzianek, a my będziemy gotowi, by wykorzystać naszą doskonałą niezawodność i gotowość podczas pit-stopów, reagując na wszelkie pojawiające się możliwości - zapowiedział Robson.

