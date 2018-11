Williams nie żałuje tego, że rok temu postawił na Siergieja Sirotkina, a nie Roberta Kubicę. Dyrektor teamu Paddy Lowe wyjaśnia, co zmieniło tę hierarchię po 12 miesiącach.



Rok temu większość kibiców F1 trzymała kciuki za Roberta Kubicę, za jego powrót po koszmarnym wypadku, Williams postawił jednak na Siergieja Sirotkina, za którym stał potężny sponsor.

- Rozważyliśmy bardzo dokładnie wszelkie za i przeciw, wybór Siergieja był właściwy - zapewnia dyrektor techniczny Paddy Lowe. - Rok temu Robert nie był jeszcze w stanie pokazać swoich atutów, ale minęło 12 miesięcy i teraz znamy go lepiej, zrozumieliśmy, co Polak może nam dać i co jest w stanie osiągnąć.

Przed sezonem 2019 teoretycznie zespół Williamsa wygląda solidnie: George Russell to przecież świeżo upieczony mistrz Formuły 2, a Kubica to zwycięzca Grand Prix Kanady F1 z 2011 r. Problem tkwi nie w ludziach, ale w maszynie. Bolid Williamsa w sezonie 2018 był najwolniejszym w całej stawce.

- Miałem pozytywne wrażenia - powiedział nowy kierowca Williamsa George Russell podczas testów opon w Abu Zabi, które zespoły Formuły 1 przeprowadzały we wtorek i w środę, po ostatniej rundzie mistrzostw świata.

20-latek dopiero związał się z Williamsem długoterminową umową. Ma zdobywać doświadczenie podpatrując Roberta Kubicę, który został drugim kierowcą ekipy z Grove.

Russell przekonuje, że pierwsze doświadczenia są jak najbardziej pozytywne.

- Williams jest bardzo otwarty. Nie mamy tutaj zespołu Russella i zespołu Kubicy, to jedna ekipa - podkreślał Russell.

- Mam pozytywne odczucia po testach. Praca zespołu jest podobna do tej, z jaką miałem styczność w Mercedesie i Force India - dodał Brytyjczyk. - Od pierwszego poranka pracy w Williamsie czuję się wspaniale.

Polsko-brytyjska para nie wie jeszcze kto będzie głównym inżynierem teamu w sezonu 2019.

- Nie mamy co do tego jeszcze jasności, ale to nie jest żaden problem - twierdzi George.

Mirosz, MB