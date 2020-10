Jeśli informacje płynące z Niemiec okażą się prawdziwe, to skład zespołu Alfa Romeo Racing Orlen na kolejny sezon Formuły 1 nie ulegnie zmianie. Co to oznacza dla Roberta Kubicy?

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że nową gwiazdą Alfy Romeo zostanie syn siedmiokrotnego mistrza Formuły 1 Michaela Schumachera, 21-letni Mick.

Najlepszy kierowca Formuły 2 ostatecznie ma jednak trafić do zespołu Haasa, który po nieudanym sezonie dokonuje w swoich szeregach istnej rewolucji.



Jeśli nie dojdzie do kolejnego zwrotu akcji i Schumacher junior zasili amerykański team, wówczas ogromnie pójdą w górę akcje obecnego kierowcy Alfy, Antonia Giovinazziego.

Włoch ma za sobą wsparcie Ferrari, które nie tyko technologicznie, ale również wielką gotówką zasila ekipę z Hinwil. A mając takiego protegowanego 26-latek jest w tej chwili faworytem, aby w kolejnym sezonie znów reprezentować zespół ze Szwajcarii.

Jak wynika z najnowszych informacji dziennikarzy Auto Motor und Sport również władze Alfy Romeo mają się skłaniać ku pozostawieniu notującego progres Giovinazziego na trzeci sezon.



Gdyby Włoch oraz weteran Kimi Raikkonen nadal stanowili duet kierowców wyścigowych, sytuacja Roberta Kubicy, czyli zawodnika rezerwowego i rozwojowego, znów byłaby trudna. Jednak sytuacja wciąż jest na tyle dynamiczna, że dopóki nie nastąpi podpisanie kontraktów i oficjalne ogłoszenie składu, dopóty jeszcze całkiem sporo może się wydarzyć.



