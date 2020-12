Mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton z teamu Mercedes został uznany najlepszym kierowcą Formuły 1 w sezonie 2020 przez szefów dziewięciu zespołów, które startowały w wyścigach w tym roku. W ankiecie głosu nie oddał tylko szef Ferrari Mario Binotto.

W głosowaniu przygotowanym przez jeden z portali udział wzięli: Cyril Abiteboul (Renault), Christian Horner (Red Bull), Simon Roberts (Williams), Andreas Seidl (McLaren), Guenther Steiner (Haas), Otmar Szafnauer (Racing Point), Franz Tost (AlphaTauri), Fred Vasseur (Alfa Romeo) i Toto Wolff (Mercedes).

W ubiegłym roku także triumfował Hamilton z dorobkiem 169 pkt, w tym roku otrzymał dwa punkty więcej.

Dopiero na dziewiątej pozycji znalazł się wicemistrz świata Fin Valtteri Bottas z Mercedesa, za to trzeci kierowca sezonu Holender Max Verstappen z Red Bulla w głosowaniu szefów ekip uplasował się na drugiej pozycji.

W głosowaniu każdy szef zespołu miał do wyboru listę 10 zawodników. Za pierwsze miejsce przyznawano 25 pkt, za drugie - 18, za trzecie 15 pkt i dalej tak, jak w wyścigach F1.

35-letni Hamilton w tym sezonie po raz siódmy został mistrzem świata kierowców. Zdobył 347 punktów i aż o 124 wyprzedził Bottasa oraz o 133 Verstappena.

