Formuła 1. W niedzielę Grand Prix Turcji. Hamilton po raz siódmy mistrzem świata?

Lewis Hamilton stoi przed szansą, by przejść do historii jako drugi - obok Michaela Schumachera - siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1. Brytyjczyk może zapewnić sobie kolejny triumf już podczas niedzielnego Grand Prix Turcji. Relację wraz z komentarzem na żywo telewizji Eleven Sports będzie można śledzić w Interii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Robert Kubica przed GP Wielkiej Brytanii (Eleven Sports). Wideo Eleven Sports

Sezon 2020 został mocno rozbity z powodu pandemii koronawirusa. To jednak nie pokrzyżowało planów Mercedesowi, który kolejny raz był bezkonkurencyjny i szybko zapewnił sobie zwycięstwo w kategorii konstruktorów.

Reklama

Tym razem przewaga Mercedesa była gigantyczna, także z uwagi na wyjątkowo słaby sezon głównego dotychczas rywala - Ferrari. Kroku zespołowi Toto Wolffa próbował dotrzymać jedynie Red Bull Racing, ale nie był w stanie wytrzymać narzuconego tempa.

W grze o tytuł indywidualnego mistrza świata pozostają już tylko kierowcy Mercedesa - Lewis Hamilton oraz Valtteri Bottas. Reszta stawki nie ma już nawet matematycznych szans na zajęcie pierwszego miejsca.



Szanse Bottasa są także wyłącznie teoretyczne, bowiem Fin traci do Hamiltona aż 85 punktów. Do końca sezonu pozostały jeszcze cztery wyścigi.



Oznacza to, że Hamilton może zapewnić sobie mistrzowski tytuł już w Turcji, pod warunkiem, że nie przegra z kolegą z teamu różnicą większą niż ośmiu punktów. Dla Brytyjczyka byłby to już czwarty tytuł mistrzowski z rzędu, a siódmy w ogóle. Pod tym względem dogoniłby legendarnego Michaela Schumachera, którego przebił już w liczbie wygranych wyścigów oraz wywalczonych pole position.



Formuła 1 wraca do Turcji na tor Intercity Istanbul Park po raz pierwszy od 2011 roku. Treningi zaplanowano na piątek na godziny 9 i 13 oraz na sobotę na godz. 10 czasu polskiego. Po ostatniej sesji o godz. 13 rozpoczną się kwalifikacje, a start niedzielnego wyścigu przewidziany jest na godz. 11.10.



Relacja z wyścigu w Interii razem z komentarzem na żywo telewizji Eleven Sports.

Zdjęcie Valtteri Bottas (z lewej) i Lewis Hamilton / AFP

WG