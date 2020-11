Mercedes ma rozpocząć rozmowy kontraktowe z Lewisem Hamiltonem w ciągu kilku dni, przyznał Toto Wolff, szef zespołu.

Choć sezon Formuły 1 jeszcze się nie zakończył, znamy najważniejsze rozstrzygnięcia. Mistrzem świata kierowców po raz siódmy został Anglik, natomiast wśród konstruktorów siódmy raz z rzędu triumfował Mercedes.

Umowa 35-letniego Hamiltona z niemieckim zespołem kończy się wraz z upływem roku.



"Kiedy wracasz z siódmym tytułem mistrza świata, to nie można rozmawiać o kontrakcie. To umniejszałoby rangę tego wydarzenia" - powiedział Wolff w rozmowie z BBC.

"Damy sobie jeszcze kilka dni i zaczniemy rozmowy w tej kwestii" - dodał.



Austriak zażartował również, że po niedzielnym zwycięstwie w Grand Prix Turcji, którym Hamilton zagwarantował sobie siódmy tytuł w karierze, wyrównując osiągnięcie Niemca Michaela Schumachera, to angielski kierowca "stanie się bardzo drogi".



"Myślę, że najbardziej prawdopodobny scenariusz, to koniec roku. Nie chodzi o to, że nie znajdziemy wcześniej dla siebie czasu, ale nie chcę wywierać na nas presji, żeby ogłosić tę decyzję przez Bahrajnem czy Abu Zabi. Kiedy to się stanie, to będzie" - stwierdził Wolff.



Do zakończenia sezonu 2020 zostały jeszcze trzy wyścigi - dwa z nich odbędą się w Bahrajnie (29 listopada i 6 grudnia), a ostatni w Abu Zabi (13 grudnia).