Holenderska nastolatka Maya Weug, rywalizująca do tej pory w wyścigach gokartów, jest pierwszą kobietą, która została członkinią akademii kierowców Ferrari. Była najlepsza podczas specjalnie zorganizowanego campu dla perspektywicznych młodych zawodników.

Weug ma się rozwijać pod okiem fachowców i startować w tym roku w wyścigach Formuły 4 rozgrywanej pod egidą FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa).

"To kluczowy moment w historii Ferrari i jego akademii. Przyjęcie Mai to dowód na nasze zaangażowanie w proces równego dostępu i równych szans dla wszystkich chcących startować w motosporcie" - powiedział szef zespołu Scuderia Ferrari inżynier Mattia Binotto.

Przypomniał, że stajnia Ferrari wypromowała pięciu kierowców, którzy obecnie walczą w F1, m.in. Charlesa Leclerca i debiutanta Micka Schumachera, syna słynnego Michaela.



Weug jest zwyciężczynią pierwszej edycji projektu "The Girls on Track-Rising Stars", w którym zaproszono na testy-camp do Włoch wyselekcjonowaną grupę 20 nastolatek (w wieku od 12 do 16 lat) startujących w różnorodnych zawodach samochodowych. Selekcji dokonały krajowe federacje motosportu.

Weug urodziła się w Hiszpanii, ale jej rodzice pochodzą w północy Europy - matka jest Belgijką, a ojciec Holendrem.



Do tej pory w Formule 1 jeździło tylko kilka kobiet. Pierwszą z zawodowym kontraktem była Włoszka Maria Terese de Filippis (zmarła w 2016 r.). W latach 1958-59 wystartowała dwukrotnie w kwalifikacjach do Grand Prix Monako oraz w wyścigu F1 w Spa. W 1958 r. pochodząca z Neapolu zawodniczka zajęła na belgijskim torze 10. miejsce, prowadząc Maserati 250F.



W jej ślady poszły w latach 70. XX wieku rodaczki: Lella Lombardi i Giovanna Amati oraz Brytyjka Divina Galica, wcześniej narciarka alpejska, uczestniczka trzech zimowych igrzysk (1964-1972), której dziadek był Polakiem, a także Desire Wilson z RPA.

W obecnym stuleciu w F1 jeździły Hiszpanka Maria de Villota Comba (zmarła w 2013 r., ponad rok po tym jak uległa wypadkowi podczas testów pod Cambridge) oraz Brytyjka Susie Wolff. Ta ostatnia w 2014 roku wzięła udział w sesji treningowej przed GP Wielkiej Brytanii.



W 2015 roku Hiszpanka Carmen Jordan podpisała umowę z Lotusem jako kierowca rozwojowy, a Kolumbijka Tatiana Calderon w 2018 r. była kierowcą testowym w zespole Sauber. Jeździła też w kolejnych latach w Formule 2.



Przed nastolatką Weug stoi więc wielkie wyzwanie i długa droga, by dołączyć do elitarnego grona kobiet w F1.

