Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Niemiec Sebastian Vettel z zespołu Ferrari przyznał, że w tegorocznym sezonie nie jeździ najlepiej. - Mój samochód reaguje na torze nienaturalnie, to główny powód słabszych wyników - ujawnił kierowca.

Po czterech rundach mistrzostw świata Vettel jest trzeci w klasyfikacji generalnej, dwie czołowe lokaty ze sporą przewagą zajmują kierowcy ekipy Mercedesa - Fin Valtteri Bottas i broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton.

- Musimy być od rywali szybsi. To wyłącznie zadanie inżynierów, gdyż kierowcy nic nie zrobią, jeżeli nie dostaną bardziej konkurencyjnego sprzętu - wspomniał Vettel, któremu w tym roku udało się dwa razy stanąć tylko na najniższym stopniu podium.

Niemiec podkreślił, że nie ma w tym roku takiego zaufania do bolidu, jakie miał w poprzednim sezonie.

- Testy w lutym w Barcelonie dawały mi większy optymizm. Ale teraz, gdy już się ścigamy na torze, widzę, że rywale mają lepszy sprzęt. To jest frustrujące... Ale trzeba optymistycznie patrzeć w przyszłość. Wierzę, że może już w Barcelonie, podczas najbliższej Grand Prix, będziemy mogli być dla Mercedesa groźniejsi - zadeklarował Niemiec.

Podczas tegorocznych testów Ferrari model SF 90 zachowywało się na torze - zdaniem Vettela - fantastycznie. Także treningi przed czterema rozegranymi już wyścigami GP nie dawały żadnych powodów do obaw.

- Nie wiem, co się dzieje, ale odnoszę wrażenie, że samochód nie reaguje na moje zachowanie w kokpicie. Pojawia się problem z balansem, a to uniemożliwia maksymalnie szybką jazdę. Wierzę jednak, że to są małe problemy i sobie z nimi poradzimy - zaznaczył kierowca.

Następna, piąta runda mistrzostw świata F1 - Grand Prix Hiszpanii - odbędzie się w Barcelonie 12 maja.



Formuła 1 - klasyfikacja generalna 1. Valtteri Bottas Finlandia Mercedes 87 pkt 2. Lewis Hamilton W. Brytania Mercedes 86 3. Sebastian Vettel Niemcy Ferrari 52 4. Max Verstappen Holandia Red Bull 51 5. Charles Leclerc Monako Ferrari 47 6. Sergio Perez Meksyk Racing Point 13 7. Pierre Gasly Francja Red Bull 13 8. Kimi Raikkonen Finlandia Alfa Romeo 13 9. Lando Norris W. Brytania McLaren 12 10. Kevin Magnussen Dania Haas 8 11. Nico Huelkenberg Niemcy Renault 6 12. Carlos Sainz Hiszpania McLaren 6 13. Daniel Ricciardo Australia Renault 6 14. Lance Stroll Kanada Racing Point 4 15. Alexander Albon Tajlandia Toro Rosso 3 16. Daniił Kwiat Rosja Toro Rosso 1