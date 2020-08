Formuła 1. Verstappen znów rzuca wyzwanie Mercedesowi

Po czterech z rzędu wyścigach o Grand Prix Formuły 1 wygranych przez kierowców Mercedesa Holender Max Verstappen (Red Bull) udowodnił na Silverstone, że Valtteriego Bottasa i Lewisa Hamiltona da się pokonać. Będzie chciał to powtórzyć w niedzielę w Barcelonie.

Bottas triumfował w inaugurującym opóźniony z powodu pandemii koronawirusa sezon wyścigu o GP Austrii 5 lipca, a broniący tytułu mistrza świata Hamilton zwyciężył w trzech kolejnych rundach - GP Styrii, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Jednak na Silverstone niewiele brakowało, by stracił wygraną na ostatnim okrążeniu. Wówczas złapał gumę i na kilkuset metrach ścigający go Verstappen zmniejszył stratę o ponad 20 sekund. Mimo wszystko linię mety pierwszy minął Brytyjczyk. Kilka minut wcześniej podobny problem z oponą miał też Bottas, przez co Fin wypadł poza pierwszą dziesiątkę.

Tydzień później - w minioną niedzielę - kierowcy po raz drugi rywalizowali na Silverstone, tym razem o Grand Prix 70-lecia. Red Bull wyciągnął wnioski i wykorzystał fakt, że opony sprawiały Mercedesowi problemy, zwłaszcza w upalnych warunkach. Dzięki dobrej strategii i odpowiedzialnej jeździe Verstappen tym razem cieszył się ze zwycięstwa.

"W poniedziałek rano wszedłem do fabryki i wszędzie widziałem uśmiechy. Mercedes dominował w poprzednich wyścigach, ale tym razem pokonaliśmy go na torze. To wspaniałe uczucie, oby tak dalej" - napisał na stronie internetowej teamu Red Bull szef tej ekipy Christian Horner.