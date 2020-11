Max Verstappen uzyskał najszybszy czas podczas jedynego sobotniego treningu przed GP Turcji. Na mokrym torze nie brakowało przygód.

Niewiele informacji na temat swoich bolidów mogli zebrać konstruktorzy podczas ulewnego treningu przed GP Turcji. Kierowcy mieli za to świetną okazję sprawdzić się w trudnych warunkach.

Co rusz któryś z kierowców zaliczał "piruety" na mokrej nawierzchni lub wyjeżdżał poza tor. Najboleśniej odczuł to Antonio Giovinazzi z Alfy Romeo, który po uderzeniu w bandę lekko uszkodził auto.



Najszybszy podczas trzeciego i ostatniego treningu w Turcji okazał się Max Verstappen, kierowca Red Bull Racing. Wyprzedził on Charlesa Leclerca z Ferrari oraz swojego partnera z teamu Alexandra Albona.

Trzech kierowców w ogóle nie przejechało pomiarowego okrążenia. Do tej grupy należy lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton oraz dwóch kierowców Williamsa - George Russell oraz Nicholas Latifi.

Początek kwalifikacji o godzinie 13. Wyścig zaplanowany jest na niedzielę na godz. 11.10.







