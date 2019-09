Max Verstappen okazał się najlepszy (1:33.162) na drugim treningu przed GP Rosji na torze w Soczi. Robert Kubica zanotował najgorszy czas (1:37.838), podobnie jak w pierwszej sesji.

Tym razem Charles Leclerc - najlepszy przed południem - był drugi, a trzeci Valtteri Bottas.

Kubica podczas treningów i kwalifikacji może skupić się testowaniu ustawień bolidu. Bez względu na wyniki Polak wystartuje jednak do wyścigu z ostatniego miejsca. To konsekwencje wymiany jednostki spalinowej, turbosprężarki i układu MGU-H w samochodzie Polaka. Williams tym samym złamał przepisy.



W pierwszej sesji treningowej nasz kierowca zajął 20. miejsce z dużą stratą ponad 4 sekund do zwycięzcy Charlesa Leclerca z Ferrari. Podczas drugiego treningu strata do Verstappena była podobna.



W sobotę jest zaplanowana trzecia sesja oraz kwalifikacje. Start niedzielnego wyścigu zaplanowano na godzinę 13.10 polskiego czasu.

Relacja z drugiego treningu:

15.30 - nic ważnego nie wydarzyło się już pod koniec drugiego treningu. Najlepszy Verstappen, Kubica ostatni.



15.17 - bez zmian w czołówce na kilkanaście minut przed końcem treningu



15.10 - ciągle duża strata Roberta Kubicy. Polak jest na końcu stawki. Do przedostatniego Russella traci sekundę.



15.03 - o mało nie doszło do kontaktu bolidów Kwiata i Gasly'ego przy wyjeździe z alei serwisowej. Rosjanin... przeprosił.



15.00 - na razie na prowadzeniu Verstappen, za nim jest Leclerc i Bottas przed Hamiltonem.



14.55 - kłopoty Antonio Giovinazziego z Alfa Romeo

14.51 - Bottas osiągnął lepszy czas do Hamiltona i to on jest teraz trzeci (strata 0,776).

14.50 - Valtteri Bottas (Mercedes) zmienił opony na miękkie. Czy to mu pomoże?

14.48 - Hamilton awansował na trzecie miejsce kosztem Vettela, ale stratę do Verstappena ma dużą - 0,991 s.

14.46 - fantastycznie pojechał Verstappen. Zawodnik Red Bulla uzyskał czas 1.33,162 i jest nowym liderem.

14.43 - Daniił Kwiat z Toro Rosso stracił panowanie nad bolidem przy wyjściu na prostą startową. Na szczęście tylko na chwilę.

14.41 - czy ktoś będzie w stanie pokonać Leclerca?

14.39 - Leclerc umocnił się na pozycji lidera. Kierowca Ferrari wyśrubował wynik - 1.33,497.

14.35 - Hamilton zbliżył się do Ferrari. Pięciokrotny mistrz świata wskoczył na trzecie miejsce za Leclerca i Vettela (0,245).

14.34 - Kubica nieco poprawił swój rezultat. Polak jednak nadal jest ostatni (strata 3,889).

14.32 - dobre "kółko" w wykonaniu Maksa Verstappena z Red Bulla. Holender traci tylko 0,246 s do Leclerca.

14.30 - tak wygląda klasyfikacja po 30 minutach treningu:

14.29 - Russell walczy z czasem.

14.28 - "Balans jest dramatyczny" - narzeka Carlos Sainz z McLarena i zostaje natychmiast wezwany do alei serwisowej.

14.26 - Hamilton na razie daleko z tyłu za Ferrari. Lider klasyfikacji generalnej traci blisko sekundę do prowadzącego Leclerca.

14.25 - kierowcy Williamsa zostali zepchnięci na koniec stawki.

14.23 - Kubica uzyskał od Russella gorszy czas o sekundę.

14.20 - Pierre Gasly z Toro Rosso i Sergio Perez z Racing Point zaliczyli wizytę na poboczu.

14.18 - jaka będzie odpowiedź Lewisa Hamiltona (Mercedes)?

14.16 - Sebastian Vettel (Ferrari) wskoczył na drugie miejsce. Niemiec miał minimalnie gorszy rezultat od Leclerca (0,158 s).

14.12 - Kubica ma na koncie okrążenie pomiarowe, ale nie ma się czym chwalić. Strata do Leclerca wynosi 4,419 s.

14.10 - szybko mamy przetasowania w czołówce. Liderem jest teraz Charles Leclerc z Ferrari. Wynik Monakijczyka to 1.34,148.

14.08 - na prowadzeniu obecnie Lando Norris z McLarena z czasem 1.36,170.

14.07 - obaj kierowcy Williamsa jadą na oponach z miękkiej mieszanki.

14.06 - Kubica poszedł w ślady kolegi z zespołu i wyjechał na okrążenie instalacyjne.

14.05 - Robert Kubica na razie w garażu. George Russell na torze.

14.00 - zaczynamy!