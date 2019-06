Fin Valtteri Bottas z Mercedesa z czasem 1,30.937 okazał się najlepszy w drugiej sesji treningowej przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Francji. Drugi rezultat padł łupem jego kolegi z zespołu, najszybszego na pierwszym treningu Lewisa Hamiltona. Robert Kubica spisał się jeszcze słabiej niż za pierwszym razem i uplasował się na ostatnim, 20. miejscu.

Jeśli ktoś liczył na niespodziankę, to musiał być niepoprawnym optymistą. Kierowcy Mercedesa znów udowodnili, że są świetnie dysponowani i dubletem zgarnęli pierwsze dwa miejsca. Z tą tylko różnicą, że w porównaniu do pierwszej sesji zmienili się kolejnością. Przedpołudniem górą był Hamilton, który wyprzedził swojego kolegę z zespołu o 0,069. Tym razem przewaga Bottasa była bardziej wyraźna i wyniosła 0.424 s.

Trzeci rezultat "wykręcił" zawodnik Ferrari Charles Leclerc (+0.649), a za jego plecami uplasował się Sebastian Vettel (+0.728). Bardzo dobrze spisali się kierowcy McLarena. Lando Norris zajął 5. miejsce, a Carlos Sainz był 7. Kolegów z jednej stajni rozdzielił Max Verstappen z Red Bull Racing.



W drugiej sesji treningowej wziął udział kolega Roberta Kubicy z Williamsa George Russell, którego w przedpołudniowych próbach zastąpił kierowca testowy - Kanadyjczyk Nicholas Latifi. Nic to nie poprawiło i jeźdźcy ekipy z Grove zamknęli stawkę. Przedostatni czas uzyskał 21-letni Brytyjczyk ( strata do lidera +3.677), wyprzedzając aż o blisko 0,6 s ostatniego Kubicę (+4.258).

Relacja z drugiego treningu przed GP Francji:

15.00 - początek II sesji

15.06 - jako pierwszy okrążenie pomiarowe zaliczył Daniił Kwiat - 1,35.683

15.07 - Romain Grosjean miał problemy z bolidem i stracił 6,5 s

15.08 - Grosjean wściekły, bo zablokowało się jego koło przy hamowaniu



15.09 - Kimi Raikkonen poprawia najlepszy czas II sesji - 1,34.486

15.11 - Lando Norris z najlepszym czasem - 1,34.313

15.12 - Kevin Magnussen na czele, ale tylko na chwilę, bo Raikkonen osiągnął 1,33.952

15.13 - Vettel zwalił winę na Roberta Kubicę przez radio, za zaparkowanie samochodu na zakręcie nr 13



15.15 - pierwsze pomiarowe okrążenie Leclerca i od razu najszybsze - 1,33.152

15.16 - Russell i Kubica sąsiadują, minimalnie lepszym czasem legitymuje się Brytyjczyk z Williamsa



15.18 - duet kierowców Mercedesa w końcu wyjechał na tor, ale Bottas nie zaczął najlepiej

15.20 - Valtteri Bottas szybko popisał się najlepszym "kółkiem" w stawce - 1,32.478



15.22 - prędkość podkręcił także Max Verstappen. Kierowca Red Bulla, który jeszcze nigdy nie wygrał kwalifikacji, wskoczył na drugie miejsce ze stratą 0,675 do Bottasa

15.25 - Pierre Gasly zapatrzył się na swojego kolegę ze stajni i z trzeciej lokaty strącił Leclerca



15.26 - tymczasem Kubica jest 19., tracąc 4,8 s do Bottasa. Za Polakiem jest tylko Grosjean

15.27 - znakomite okrążenie mistrza świata Lewisa Hamiltona 1,31.361 i Brytyjczyk objął prowadzenie



15.27 - ekspresowa riposta Bottasa i Fin odzyskuje pierwsze miejsce z czasem 1,31.110

15:30 - w najlepszej "10" kierowców z najszybszymi czasami tylko Norris z McLarena i Ricciardo z Renault mieli założone opony z najtwardszej mieszanki. Pozostali popisowe kółka przejechali na pośrednim kauczuku



15.32 - przed zjazdem do alei serwisowej Hamilton zaprezentował jeszcze delikatne uślizgi

15.34 - ogromne straty zawodników drugiej siły w stawce, czyli Ferrari - Leclerc jest 6., a Vettel 7.



15.35 - Grosjean zdecydowanie poprawił się na miękkiej mieszance i wyprzedził obu kierowców Williamsa, którzy spadli na dwa ostatnie miejsca

15.38 - Bottas, Hamilton, Verstappen - tak wygląda pierwsza trójka kierowców. Wysokie, czwarte miejsce, zajmuje Norris



15.39 - coraz więcej kierowców przejeżdża pomiarowe okrążenia na oponach z najmiększej mieszanki

15.41 - Bottas we wszystkich trzech sektorach poprawił się, nie złamał bariery półtorej minuty, ale i tak poprawił swój rezultat - 1,30.937



15.44 - nie jest to domowy weekend marzeń dla Grosjeana. Francuz nie może przebić się do górnej połówki stawki

15.45 - Hamilton nie utrzymał się w torze - centralnie tylnym kołem trafiłem w pachołek, aż podbiło bolid, ale uniknął najgorszego, czyli uderzenia samochodem o bandę lub zderzenia z rywalem



15.47 - Verstappen rozpoczął bardzo szybkie okrążenie, ale w drugim i trzecim sektorze nie utrzymał tempa jazdy. W dodatku popełnił błąd i nie obyło się bez wyjazdu na pobocze

15.49 - Leclerc uzyskał czas, który pozwolił mu awansować na 3. miejsce (+0.649)



15.50 - bezradny i wciekły Grosjean domagał się przez radio pomocy od swojego zespołu Haas, narzekając na to, jak sprawuje się jego auto



15.54 - kierowcy Williamsa zamykają stawkę. Strata Russella do lidera wynosi +3.677, a Kubicy +4.258

15.58 - do zakończenia drugiej sesji treningowej pozostało nieco ponad 30 minut



16.01 - dwa czołowe zespoły Mercedes i Ferrari umocowały się na pierwszych czterech miejscach. Przy czym przewaga Bottasa i Hamiltona nad włoską stajnią jest wyraźna

16.02 - po sesji sędziowie przyjrzą się małemu incydentowi między Hamiltonem, który po drobnej przygodzie wracał na tor, a Verstappenem



16.04 - pojawiła się żółta flaga w trzecim sektorze, Nico Huelkenberg z Renault stracił przyczepność, wpadł w poślizg i wyjechał poza drogę

16.06 - Kubica na twardych oponach, oczywiście już pod kątem niedzielnego wyścigu



16.09 - Hamilton zjechał do alei serwisowej, by po chwili wrócić na tor

16.11 - pod względem czasów w gronie najlepszych wciąż mamy do czynienia ze statusem quo. Na prowadzeniu niezmiennie Bottas - 1,30.937



16.13 - uszkodzony kawałek przedniego skrzydła Sergio Pereza z Racing Point po tym, jak Meksykanin wyjechał na tarkę

16.16 - niespełna 14 minut do zakończenia drugiej sesji treningowej. Możemy oczekiwać, że rekordów już tutaj nie będzie. Prawdopodobnie rozpoczęły się symulacje wyścigu z dużą porcją paliwa



16.19 - rzeczywiście wszystko wygląda tak, jakby zawodnicy sprawdzali strategie pod kątem niedzielnego ścigania

16.20 - lider Bottas zapytał o stan opon i dostał odpowiedź, że poza lekkim spłaszczeniem przedniej opony, co powoduje pewną niestabilność, wszystko jest w porządku



16.22 - Leclerc poinformował przez radio, że opony z miękkiej mieszanki się "skończyły"

16.24 - Kubica przejechał dwanaście okrążeń na twardej mieszance



16.25 - drobne problemy w samochodzie Norrisa związane z ustawieniami systemu odzyskiwania energii

16.28 - strata ostatniego Kubicy niezmiennie jest spora i nawet do swojego kolegi Russella traci 0,6 s.



16.30 - koniec drugiej sesji treningowej. Najlepszy Valtteri Bottas z Mercedesa - 1,30.937. Robert Kubica na ostatnim, 20. miejscu (strata 4.258)

Program Grand Prix Francji:

22.06 (sobota)

12.00 trzeci trening

15.00 kwalifikacje



23.06 (niedziela)

15.10 wyścig