O godzinie 14.00 rozpoczęły się kwalifikacje przed niedzielnym Grand Prix Rosji Formuły 1 w Soczi. Warto zauważyć, że nie będę mieć one wpływu na pozycję startową Roberta Kubicy, który, ze względu na karę spowodowaną wymianą jednostki napędowej, wystartuje w niedzielę z ostatniej linii wraz z Daniiłem Kwiatem. Kierowca Toro Rosso miał problem z silnikiem podczas trzeciej sesji treningowej i nie wziął udziału w kwalifikacjach. Do rywalizacji przystąpi więc 19 kierowców.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Kubica po treningach w Soczi: "To jeden z gorszych dni w tym roku w bolidzie". (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

W najlepszych nastrojach do kwalifikacji przystąpił zespół Ferrari. Kierowcy z włoskiej stajni zajęli dwie czołowe lokaty w sobotnim treningu. Najszybszy był Monakijczyk Charles Leclerc, który osiągnął czas 1.32,733, wyprzedzając Niemca Sebastiana Vettela. Na kolejnych miejscach uplasowali się kierowcy Mercedesa - Brytyjczyk Lewis Hamilton i Fin Valtteri Bottas. Robert Kubica zajął ostatnie miejsce, tracąc do Leclerca 4,209 s.



Kierowca Ferrari wygrał także pierwszy piątkowy trening, a druga sesja należała do Maxa Verstappena.



Zespołowy kolega Kwiata - Pierre Gasly - oraz kierowcy Red Bulla Verstappena i Alex Albon niezależnie od wyników kwalifikacji, zostaną przesunięci o pięć pozycji w dół. To kara za wymianę wszystkich silników, na co zdecydował się koncern Hondy.

Przebieg kwalifikacji przed GP Rosji:

Reklama

14.25 - Pozostała ostatnia minuta Q1!



14.24 - Kubica poprawił swój czas o 0.8 s.



14.23 - Vettel zastąpił na fotelu lidera Lewisa Hamiltona.



14.20 - Kubica wyjechał na używanym komplecie opon.



14.19 - Zawodnicy wracają na tor. Do końca Q1 pozostało sześć i pół minuty.



14.17 - W czasie przerwy mechanicy Ferrari wymienili opony w bolidzie Vettela.



14.14 - Kierowcy wciąż nie wrócili do rywalizacji.





14.11 - Alexander Albon po obrocie wokół własnej osi wpadł w ścianę i nie będzie mógł kontynuować zmagań.



14.11 - Pierre Gasly miał małe problemy z bolidem tuż przed zakończeniem okrążenia.



14.10 - Najgorszy czas należy jak na razie do Sebastiana Vettela.



14.08 - Robert Kubica wylądował na chwilę poza torem. Po szybkim nawrocie powrócił jednak do jazdy.





14.07 - Żółta flaga w trzecim sektorze.



14.05 - Prowadzenie objął Charles Leclerc z wynikiem 1.33.613 s.



14.03 - Dwóch kierowców Williamsa na czele! Russel osiągnął czas 13.36.201, Kubica był od niego gorszy o 1.103 s.



14.02 - Russell i Robert Kubica rozpoczną zmagania w kwalifikacjach na miękkiej mieszance.





14.01 - Jako pierwszy na torze pojawił się George Russell.



14.00 - Zaczynamy!