Formuła 1. Trwa wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii na żywo

Na słynnym torze Silverstone trwa dziesiąty w tym sezonie wyścig Formuły 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Z pole position ruszył Fin Valtteri Bottas z Mercedesa, a Robert Kubica wystartował z ostatniego miejsca. Śledź przebieg rywalizacji na żywo razem z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Robert Kubica po kwalifikacjach: Dużo będzie zależało od wiatru (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5!



Reklama

W kwalifikacjach Bottas najgroźniejszego rywala miał w osobie swojego partnera z Mercedesa, Lewisa Hamiltona. Aktualny mistrz świata i lider klasyfikacji generalnej stracił do Fina zaledwie 0,006 s! W ten sposób Brytyjczyk po raz pierwszy od 2014 roku nie wywalczył pole position na swoim "domowym" torze, za to w wyścigu powalczy o rekordową szóstą wygraną.

Trzeci czas "wykręcił" Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a ubiegłoroczny zwycięzca wyścigu i zarazem jego partner z zespołu Sebastian Vettel miał szósty rezultat.

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

Niestety nic nie wskazuje na to, by zespół Williamsa swój piękny jubileusz zwieńczył dobrym wynikiem. W ten weekend legendarny team świętuje 50-lecie w roli szefa Franka Williamsa, założyciela stajni z Grove. Co więcej, dokładnie 40 lat temu zespół sir Williamsa odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w F1. O tym wszystkim przypominają okolicznościowe napisy na bolidach obu kierowców, Roberta Kubicy i George'a Russella, sklasyfikowanego w kwalifikacjach na 19. miejscu.

Przebieg wyścigu o Grand Prix Wielkiej Brytanii:

15.17 - Jedyną zmianą w czołówce po starcie jest awans Vettela - kierowca Ferrari wyprzedził Gasly'ego z Red Bulla.



15.16 - Russell i Kubica skorzystali na problemach kierowców Haasa - Magnussen i Grosjean, po "bratobójczym" starciu, szybko musieli zjechać do alei serwisowej.



15.15 - Dobry start kierowców Williamsa. Russell awansował na 17., a Kubica - na 18. pozycję.



15.14 - Bottas obronił pierwsze miejsce! Za nim też bez zmian - drugi Hamilton, trzeci Leclerc.



15.13 - Start wyścigu!



15.09 - Na trybunach w Silverstone mnóstwo kibiców.



15.07 - Bolidy już na torze. Trwają przygotowania do startu.