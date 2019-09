Na torze w Soczi trwa pierwszy trening przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Rosji. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.



Dla Roberta Kubicy będzie to debiut na tym obiekcie. "Byłem w Rosji jako kierowca rezerwowy, więc wiem, jak to wygląda, ale nigdy po nim nie jeździłem. Poznawanie nowego toru to zawsze dobre doświadczenie. Mam nadzieję, że ściganie się tam będzie przyjemne" - mówił Polak na oficjalnej stronie Williamsa.



Ciężko jednak o optymizm, bo bolidy stajni z Grove nadal są słabe w porównaniu z konkurencją. Kubica będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Nasz kierowca zapowiedział bowiem, że po zakończeniu sezonu kończy współpracę z Williamsem. Jak przyszłość czeka Kubicę? Nie wiadomo. Polak chce zostać w F1, a dobrymi występami może przybliżyć się do tego celu.



Kibice F1 zastanawiają się, czy Ferrari będzie kontynuować znakomitą serię. Stajnia z Maranello wygrała trzy ostatnie wyścigi i ma ochotę na kolejne. Obrońca mistrzowskiego tytułu Lewis Hamilton z Mercedesa przyznał, że Ferrari jest poważnym zagrożeniem.

Relacja z pierwszego treningu:

10.58 - Vettel znalazł się na czele z wynikiem 1.35,005.

10.57 - Kubica spadł na ostatnie miejsce. Potężna strata Polaka do prowadzącego obecnie Vettela - 4,187.

10.53 - krótka przerwa dobrze podziałała na Bottasa, który objął prowadzenie (1.35,198).

10.45 - tak wyglądała klasyfikacja na półmetku:

10.42 - na torze pusto. Wszyscy kierowcy w garażach.



10.41 - tak prezentuje się tor w Soczi

10.40 - Carlos Sainz z McLarena zwiedził pobocze.

10.38 - Russell plasuje się obecnie na 15. miejscu (strata 2,730). Brytyjczyk ma o sekundę lepszy czas od Kubicy.

10.36 - Kubica spadł na przedostatnie miejsce (strata 3,688). Za Polakiem tylko Lance Stroll z Racing Point.

10.34 - teraz na czele jest Hamilton z czasem 1.36,031.

10.33 - zmiana na prowadzeniu. Lepszy czas od Leclerca uzyskał Valtteri Bottas z Mercedesa (1.36,174).



10.31 - bolid Kwita usunięty, można się ścigać.

10.28 - wygląda na to, że koniec treningu dla Daniiła Kwiata z Toro Rosso. Awaria silnika w bolidzie Rosjanina. Mamy wirtualną neutralizację, żeby służby porządkowe mogły usunąć bolid z toru.

10.27 - Leclerc został nowym liderem. Monakijczyk uzyskał czas 1.37,593.

10.26 - na torze są Leclerc, Vettel i Hamilton.

10.25 - Kubica poprawił swój wynik i wskoczył przed Russella. Polak jest obecnie ósmy ze stratą 2,793.

10.23 - kierowcy jadą coraz szybciej. Dlatego często mamy zmiany w czołówce. Prowadzi teraz Daniel Ricciardo z Renault - 1.37,605

10.22 - trzeci wynik ma obecnie Kubica. Jego strata do lidera wynosi 1,645.

10.21 - Russell wskoczył na drugie miejsce. Strata kierowcy do Williamsa wynosi 0,939 s.

10.20 - w bolidzie Kubicy zmieniono opony. Polak też jedzie na miękkiej mieszance.

10.18 - Brytyjczyk ma założone w bolidzie opony z miękkiej mieszanki.



10.17 - Russell wyjeżdża na tor.

10.16 - Perez jeszcze poprawił swój wynik - 1.39,610.

10.12 - tymczasem mamy pierwsze pomiary. Liderem obecnie jest Sergio Perez z Racing Point z wynikiem 1.40,862.

10.11 - Holender zjechał do alei serwisowej.

10.10 - iskry poleciały spod bolidu Verstappena.

10.08 - Max Verstappen z Red Bulla na pomiarowym okrążeniu.

10.06 - z wyjazdem na tor czekają także dwaj kierowcy Ferrari Charles Leclerc i Sebastian Vettel oraz Lewis Hamilton z Mercedesa.

10.05 - kolega Kubicy z zespołu George Russell ciągle w garażu.

10.03 - na okrążeniu instalacyjnym jest też Robert Kubica. Polak jedzie na oponach z twardej mieszanki.

10.02 - większość kierowców jest już na torze.

10.00 - zaczynamy!