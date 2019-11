Na torze Yas Marina Circuit trwa pierwszy trening przed kończącym sezon wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Abu Zabi. Śledź z Interią przebieg rywalizacji.

"Nie będzie mnie tu w przyszłym roku, może to być mój ostatni wyścig w Formule 1. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale to najprawdopodobniejszy scenariusz. I najbardziej realistyczny na teraz. Mam nadzieję, że ten weekend przyniesie sporo frajdy. Postaramy się zakończyć sezon na najwyższym możliwym poziomie" - stwierdził Robert Kubica, który żegna się z Williamsem.



Wszystko wskazuje na to, że polski kierowca zostanie w F1, ale w roli kierowcy testowego i rezerwowego. Media spekulują, że Kubica może trafić do Racing Point lub do Haasa. Pracę w F1 ma łączyć ze ściganiem w serii DTM w barwach BMW. To jednak wciąż niepotwierdzone informacje.



Wyścig w Abu Zabi zamyka sezon F1. Wszystko co najważniejsze jest już rozstrzygnięte. Tytuł mistrzowski wśród kierowców zdobył po raz piąty z rzędu, a szósty w karierze Lewis Hamilton. Rywalizację konstruktorów wygrał Mercedes.

Relacja z pierwszego treningu w Abu Zabi:

10.56 - Kubica jeszcze się poprawił. Polak awansował o jedno "oczko" i wyprzedził Daniela Ricciardo z Renault. Nasz kierowca traci do Bottasa 3,835.

10.54 - Verstappen znów wskoczył na drugą pozycję. Strata Holendra do Bottasa to jednak ponad pół sekundy (0,535).

10.53 - jaka będzie odpowiedź Russella?

10.50 - niezły wynik Kubicy, jak na możliwości Williamsa. Polak awansował na 17. miejsce (strata 4,124). Na naszym kierowcą Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Russell i Raikkonen.

10.49 - Kubica na pomiarowym kółku.

10.47 - Kubica jako jeden z nielicznych na torze.

10.46 - tak jest! Bottas odzyskał prowadzenie. Czas Fina to 1.36,957.

10.45 - Bottas samotnie nie torze. Czy pojedzie szybciej od Hamiltona?

10.42 - Hamilton zasygnalizował problemy z silnikiem

10.40 - Hamilton wezwany do alei serwisowej. Mechanicy muszą coś sprawdzić w bolidzie.

10.39 - zmiana na prowadzeniu. Bottasa zastąpił Hamilton, który uzyskał czas 1.37,591.

10.38 - Kubica spadł na ostatnie miejsce. Tuż przed nim Kimi Raikkonen z Alfa Romeo.

10.37 - Russell poprawił swój czas i awansował na 18. miejsce (strata 3,892).

10.35 - Verstappen "podkręcił" tempo. Kierowca Red Bulla zbliżył się do Bottasa (strata 0,286), ale w dalszym ciągu Fin na czele.

10.33 - kierowcy Williamsa tradycyjnie zamykają stawkę. Kubica jest 19. (strata 4,581), a Russell jest ostatni (strata 4,803).

10.30 - pół godziny treningu za nami. Tak wygląda obecnie klasyfikacja:

10.29 - kierowców Mercedesa przedzielił Verstappen. Holender jest drugi. Traci do lidera 0,557.

10.28 - Kubica poprawił swój czas, ale jego strata do Bottasa w dalszym ciągu duża - 4,581.

10.26 - w końcu na tor wyjechał Hamilton. Mistrz świata od razu pokazał się z dobrej strony. Plasuje się na drugiej pozycji. Jego strata do kolegi z zespołu Mercedesa Bottasa wynosi 0,627.

10.23 - okrążenie pomiarowe ma na koncie też Kubica. Strata Polaka do lidera jednak duża. Wynosi 6,147.

10.21 - na drugie miejsce wskoczył Max Verstappen. Kierowca Red Bulla traci do Bottasa 1,200 s.

10.18 - Bottas jeszcze poprawił swój wynik - 1.37,975.

10.16 - zmiana na pozycji lidera. Teraz najlepszym czasem może pochwalić się Valtteri Bottas z Mercedesa - 1.38,053.

10.15 - na torze prawie pusto. Na pomiarowym okrążeniu Alexander Albon z Red Bulla.

10.12 - Lewis Hamilton jest jedynym kierowcą, którego jeszcze nie widzieliśmy na torze.

10.09 - dwóch kierowców ma na koncie okrążenie pomiarowe. Obaj z Ferrari. Liderem jest Charles Leclerc z wynikiem 1.40,298.

10.05 - jak informują komentatorzy z Eleven Sports, kolega Kubicy z zespołu George Russell jest chory. W pierwszym treningu weźmie udział, ale stajnia z Grove rozważa, żeby w pozostałych wydarzeniach weekendu w Abu Zabi zastąpił Brytyjczyka Siergiej Sirotkin. To byłaby duża niespodzianka.



10.02 - Kubica jedzie na oponach z miękkiej mieszanki.



10.01 - Robert Kubica wyjechał na tor.

10.00 - zaczynamy!

9.50 - pogoda w Abu Zabi

Program Grand Prix Abu Zabi:

29.11 (piątek)

14.00 - drugi trening



30.11 (sobota)

11.00 - trzeci trening

14.00 - kwalifikacje



1.12 (niedziela)

14.10 - wyścig