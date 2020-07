Na austriackim Red Bull Ring trwa pierwszy trening przed wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Styrii z udziałem Roberta Kubicy. Polak zasiadł za kierownicą bolidu Alfa Romeo Racing Orlen. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

Kubica w tym sezonie jest kierowcą rezerwowym i rozwojowym Alfa Romeo. Od kiedy Polak związał się z tą stajnią było wiadomo, że wcześniej czy później zobaczymy go na torze. W kontrakcie ma bowiem zagwarantowany udział w sesjach treningowych. Kierownictwo zespołu podjęło decyzję, że Kubicę w akcji zobaczymy już podczas drugiego wyścigowego weekendu w tym sezonie.



Krakowianin w pierwszym treningu jedzie bolidem Antonio Giovinazziego etatowego kierowcy Alfa Romeo. Zadanie Kubicy jest jasne - Polak na dostarczyć jak największą ilość danych, które pomogą poprawić ustawienia bolidu. Początek sezonu, który wystartował tydzień temu, nie jest zbyt udany dla teamu z Hinwil.

Pierwszy wyścig pokazał, że Alfa Romeo, bok Haasa i Williamsa, jest jednym z najsłabszych zespołów w stawce. Giovinazzi zajął dziewiąte miejsce, ale wyprzedził tylko dwóch rywali spośród tych, którzy ukończyli wyścig. Drugi z kierowców Alfa Romeo Kimi Raikkonen w ogóle nie dojechał do mety.



Faworytami są zawodnicy Mercedesa. Tydzień temu najlepszy okazał się Valtteri Bottas. Drugi linię mety minął obrońca tytułu Lewis Hamilton, ale Brytyjczyk został karnie przesunięty na czwarte miejsce.

Przebieg pierwszego treningu:

11.39 - zielona flaga! Przerwa w treningu trwała na szczęście krótko.





11.35 - bolidu Latifiego nie można łatwo usunąć z toru. Potrzebny specjalistyczny samochód, żeby podnieść FW34.



11.33 - czerwona flaga! Sesja przerwana!



11.31 - Verstappen "wykręcił" jeszcze lepszy czas i umocnił się na prowadzeniu. Wynik Holendra to 1.05,867



11.30 - problemy Williamsa. Nicholas Latifi zatrzymał się na torze. Mamy wirtualny samochód bezpieczeństw



11.26 - Kubica ma obecnie 15. czas. Nasz kierowca traci 2,764 s do Verstappena



11.25 - Kubica na torze. W bolidzie Polaka opony z twardej mieszanki



11.24 - tymczasem na czoło wysunął się z Max Verstappen z Red Bulla z wynikiem 1.06,087



11.21 - Kubica cały czas w garażu. Czekamy na pomiarowe "kółka" Polaka



11.19 - na razie najlepszym czasem może pochwalić się Albon - 1.06,330



11.18 - zaczyna się ściganie



11.16 - ładnie to wygląda



11.12 - na razie tylko dwóch kierowców zaliczyło pomiarowe okrążenia - Alexander Albon (Red Bull) i Carlos Sainz (McLaren)



11.10 - tymczasem F1 potwierdziła kolejne wyścigi - 13 września odbędzie się Grand Prix Toskanii na torze Mugello, a 27 września Grand Prix Rosji w Soczi.



11.08 - prawie wszyscy kierowcy mają za sobą instalacyjne okrążenia. Z wyjątkiem dwóch - Hamiltona i Bottasa.



11.05 - Robert Kubica w bolidzie.



11.00 - Zaczynamy!

Program GP Styrii:

10.07 (piątek)

15.00 - drugi trening

11.07 (sobota)

12.00 - trzeci trening

15.00 - kwalifikacje



12.07 (niedziela)

15.10 - wyścig

