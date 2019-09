Na torze w Soczi trwa drugi trening przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Rosji. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grzegorz Gac o starcie Kubicy w Singapurze. Wideo TV Interia

Kubica podczas treningów i kwalifikacji może skupić się testowaniu ustawień bolidu. Bez względu na wyniki Polak wystartuje do wyścigu z ostatniego miejsca. To konsekwencje wymiany jednostki spalinowej, turbosprężarki i układu MGU-H w samochodzie Polaka. Williams tym samym złamał przepisy.



W pierwszej sesji treningowej nasz kierowca zajął 20. miejsce z potężna stratą ponad 4 sekund do zwycięzcy Charlesa Leclerca z Ferrari.

Reklama

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

Relacja z drugiego treningu:

14.07 - obaj kierowcy Williamsa jadą na oponach z miękkiej mieszanki.

14.06 - Kubica poszedł w ślady kolegi z zespołu i wyjechał na okrążenie instalacyjne.

14.05 - Robert Kubica na razie w garażu. George Russell na torze.

14.00 - zaczynamy!