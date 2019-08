Na torze Spa-Francorchamps trwa drugi trening przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Belgii. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

W pierwszej sesji treningowej Robert Kubica zajął ostatnie miejsce. Tuż przed nim uplasował się Nicholas Latifi. Kanadyjczyk, który pełni w zespole Williamsa rolę kierowcy testowego, zastąpił George'a Russella. Podczas drugiego treningu za kierownicą FW42 zasiądzie Brytyjczyk.

Do tej pory powody do zadowolenia ma zespół Ferrari. Pierwszą sesję wygrał bowiem Sebastian Vettel przed Charlesem Leclerkiem. Dopiero piątą i szóstą lokatę zajęli kierowcy Mercedesa - Valtteri Bottas i Lewis Hamilton.



Relacja z drugiego treningu przed GP Belgii:

15.42 - Leclerc przejechał znakomite okrążenie i znów objął prowadzenie. Kubica jest 19. i traci do niego 4.313 s.



15.41 - Zacięta walka Kubicy z Russellem. Teraz to Polak jest lepszy o 0,14 s.



15.40 - Większość kierowców zmieniło opony na miękką mieszankę, dzięki czemu wyraźnie poprawiły się czasy m.in. Bottasa i Pereza.



15.38 - Russell wyprzedził Kubicę, spychając go na ostatnie miejsce. Polak jest gorszy o 0,4 s.



15.37 - Vettel z najlepszym czasem okrążenia, wyprzedził swojego kolegę z zespołu. Jego czas to 1:44.753.

15.35 - Największą prędkość rozwinął dotychczas Carlos Sainz. Za nim Daniel Ricciardo i Lance Stroll.

15.30 - Tak prezentuje się klasyfikacja po pół godzinie drugiego treningu:

15.26 - Na torze pojawił się także Max Verstappen i od razu zbliżył się do Lecerca. Na razie przegrywa jedynie o 0,017 s!



15.24 - Kubica i Russell poprawili swoje czasy, ale wciąż zajmują dwa ostatnie miejsca w stawce. Polak traci do lidera 3.594 s, a Russell 3.648 s.



15.20 - Na tor wyjechały bolidy Mercedesa, Hamilton jest tuż za prowadzącym Leclerkiem.



15.19 - Polski kierowca nie jest już ostatni, bo pomógł mu kolega z teamu, Russell. Brytyjczyk ma ponad sześć sekund straty do Leclerca.

15.16 - Kubica wykręcił najwolniejszy czas. Kierowca Williamsa traci do Leclerca aż 4.180 s. Dla porównania drugi najsłabszy czas w stawce ma Pierre Gasly, a jego strata do lidera to "tylko" 2.660 s.



15.15 - Robert Kubica wyjechał na tor, realizator przez kilkanaście sekund "jechał" z naszym kierowcą. Jak Polak spisze się w drugim treningu?



15.10 - Na razie najlepsze czasy wykręcają kierowcy Ferrari - Charles Leclerc i Sebastian Vettel. Duet Mercedesa nie wyjechał jeszcze na tor.



15.03 - Kubica na razie nie wyjechał jeszcze na tor. Jest na nim za to jego kolega z teamu George Russell. Na pierwszym treningu był on zastępowany przez rezerwowego kierowcę Nicholasa Latifiego.



15.00 - Rozpoczął się drugi trening przed GP Belgii!