Piątek był fatalnym dniem dla ekipy Williamsa przed GP Azerbejdżanu w Baku. Szczególnie po tym, jak George Russell niefortunnie najechał na wystającą studzienkę i z rozbitym bolidem musiał zjechać do garażu. Czy dzisiaj na treningu będzie lepiej. Śledź wydarzenia na żywo z Interią.

Pech dosięgnął jednak również, a może przede wszystkim Roberta Kubicę. Dlatego, że Polak nie dostał nowych części do swojego bolidu. Wszystko z powodu tego, że były one potrzebne do odbudowy pojazdu Brytyjczyka.

- Brakuje pewności, a jeszcze w takiej sytuacji dostajesz ostrzeżenie, że za dużo tej pewności nie możesz mieć - mówił Kubica w Baku w rozmowie z Eleven Sports. Przed sobotnim treningiem, starał się jednak robić dobrą minę do złej gry. - Wydaje mi się, że wykonujemy dużo lepszą robotę niż to co pokazuje stoper, jest parę pozytywnych rzeczy, ale i tak najważniejszy jest czas. Może dziwnie to zabrzmieć, ale początek sezonu był dla mnie pozytywny - powiedział Kubica, dodając sytuacja nie daje pola do popisów i do manewru.

Problemy ze studzienką sprawiły, że pierwsza sesja treningowa została ostatecznie odwołana. Jak pokazały powtórki telewizyjne, już Leclerc ją naruszył, ale on miał jeszcze szczęście. W przeciwieństwie do Russella.

Podczas drugiego treningu, w piątek po południu, Kubica stracił ponad pięć sekund i zajął ostatnie, 19. miejsce.

Przebieg sobotniej, trzeciej sesji treningowej:

12.00 - Zaczęli!



12.05 - Na torze są m.in. Pierre Gasly i Max Verstappen. Nie ma jeszcze faworytów - kierowców Mercedesa, ani Ferrari.

12.10 - Jest też Kubica, na miękkich oponach, z pierwszym czasem na pomiarowym okrążeniu - gorszym od Gasly'ego o 0.017. Różnica jednak szybko się powiększa, szczególnie do Bottasa, Hamiltona i innych faworytów.



