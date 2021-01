Toto Wolff, szef ekipy Mercedesa, dominatora ostatnich lat w Formule 1, przyznał, że zakaził się koronawirusem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Hamilton na gorąco po wyścigu. Brytyjczyk zapewnił sobie siódmy tytuł mistrzowski (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

49-letni Austriak powiedział, że właśnie wyzdrowiał po pozytywnym teście, który miał przeprowadzony wcześniej w rodzinnym kraju.

Reklama

"Planowałem przebywać w Austrii kilka dni, gdy nagle okazało się, że mma pozytywny wynik" - stwierdził Wolff w rozmowie z austriacką telewizją.



"Na szczęście wszystko w porządku. Dzięki Bogu, nie miałem żadnych objawów. Wszystko mogło potoczyć się gorzej, ale właśnie skończyła mi się kwarantanna" - dodał.

Wolff opowiedział też, że jest w trakcie negocjacji nowego kontraktu z siedmiokrotnym mistrzem świata Lewisem Hamiltonem i jest przekonany, iż sprawa zostanie załatwiona przed początkiem marcowych testów w Bahrajnie.



"Prawnicy ciężko nad tym pracują. Oczywiście obaj nie ułatwiamy im życia, kiedy dochodzi do nieporozumień podczas wideokonferencji i potem lecimy z tym do nich. On jest jednak w USA, a ja tutaj. W pewnym momencie to jednak sfinalizujemy" - mówił Austriak.



"Tak jest z negocjacjami. Każdy pochodzi do nich ze swojej perspektywy, ale to jest normalne. Mamy naprawdę solidną podstawę w naszych relacjach. Wspólnie świętowaliśmy wielkie sukcesy i chcemy to kontynuować w przyszłości. Czasami trzeba jednak szczegółowo omówić pewne kwestie, a to zajęło nam lub zajmuje trochę czasu. Najpóźniej przed Bahrajnem trzeba jednak coś podpisać" - zakończył.