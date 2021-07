Siedmiokrotny mistrz świata niedawno związał się z Mercedesem dwuletnią umową, która będzie obowiązywać do końca sezonu 2023.

Po jej wypełnieniu Hamilton będzie miał prawie 39 lat. "Nie planuję być tutaj do 40. Mam nadzieję, że mam jeszcze cos ekscytującego do zrobienia" - powiedział Brytyjczyk po Grand Prix Austrii.



Innego zdania jest jednak Wolff.



"Jestem praktycznie pewny, że to nie jego ostatni kontrakt. Myślę, że zawsze rozważa, że to może być ostatni kontrakt, ale w pewnym sensie, zostawia sobie możliwość na kolejny" - stwierdził Austriak.



"Do jego podpisania doszło bardzo łatwo. Nie chcieliśmy popełnić błędu, który uczyniliśmy ostatnim razem, gdy ciągnęliśmy całą sprawę przez cały rok, głównie dlatego, że byliśmy skoncentrowani na wyścigach. Tym razem wiedzieliśmy, że czeka nas trudny sezon i chcieliśmy osiągnąć stabilność w zespole. Lewis i ja byliśmy przekonani, że chcemy kontynuować naszą współpracę" - dodał.

Reklama

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!

Relacja audio z każdego meczu Euro tylko u nas - Słuchaj na żywo!

Zdjęcie Lewis Hamilton / AFP

Pawo