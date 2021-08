Miejsca w drużynie pewien jest oczywiście Lewis Hamilton - Brytyjczyk, obecny mistrz świata oraz lider klasyfikacji sezonu 2021 niedawno podpisał z Mercedesem nowy kontrakt, a więc na pewno nie będzie zmieniać pracodawcy przed 2023 rokiem.

Mercedes F1. Kto drugim kierowcą?

Nieco inaczej wygląda sytuacja dotycząca drugiego kierowcy niemieckiej ekipy. Dotychczas stanowisko to zajmował Valtteri Bottas, lecz jego pozycja miała stać się ostatnimi czasy niepewna. Fin jak na razie jest czwarty w klasyfikacji ogólnej F1, tracąc pięć punktów do zajmującego ostatnie miejsce na podium Lando Norrisa.



Media zaczynają jednak spekulować, że w przyszłym sezonie być może dla Mercedesa ścigać się będzie dwójka Brytyjczyków - pozycję Bottasa może bowiem przejąć George Russell, występujący dotychczas dla Williamsa.



Bottas czy Russell? Trudny wybór już w najbliższych tygodniach

"Musimy wybrać między stabilnością Valtteriego, a talentem George'a, który jest kluczem do przyszłości" - stwierdził Wolff w wywiadzie dla "Bilda". Decyzja nie przyjdzie mu łatwo, ale jak zaznaczył, chce zakończyć sprawę we wrześniu, by obaj panowie "wiedzieli na czym stoją.



Nie do końca jeszcze wiadomo za to, jak będą wyglądać ostatnie miesiące wyścigów F1. Ostatnio ogłoszono odwołanie GP Japonii - powodem była pandemia COVID-19.

Obecnie trwa kilkutygodniowa przerwa w wyścigach Formuły 1 - zespoły powrócą do zmagań 29 sierpnia, kiedy to odbędzie się Grand Prix Belgii.

Zdjęcie Russell czy Bottas - kto z nich będzie towarzyszył w kolejnym sezonie Hamiltonowi? / HOCH ZWEI/HochZwei/East News / East News

PaCze