Zespół Formuły 1 Sauber od nowego sezonu będzie startował pod nazwą Alfa Romeo Racing - poinformował szwajcarski team po przedłużeniu umowy sponsorskiej z włoskim producentem silników.

Ekipą, która w ostatnim sezonie w klasyfikacji konstruktorów zajęła ósme miejsce w 10-zespołowej stawce, nadal kierować będzie Francuz Frederic Vasseur.

Założony w 1970 roku przez Petera Saubera zespół wyścigowy zadebiutował w F1 w 1993 roku, a jedyne zwycięstwo odniósł pod nazwą BMW Sauber w 2008 roku w Montrealu, gdy za kierownicą zasiadał Robert Kubica. To także jedyny triumf Polaka, który w tym roku po dekadzie przerwy wraca do Formuły 1 w barwach Williamsa.

Od poprzedniego sezonu partnerem Saubera była marka Alfa Romeo, należąca do koncernu Fiat Chrysler. W bolidach tej ekipy stosowane są te same jednostki napędowe, co w samochodach Ferrari. W sezonie 2019 kierowcami Alfa Romeo Racing będą doświadczony Fin Kimi Raikkonen oraz Włoch Antonio Giovinazzi.

Alfa Romeo ma zapisała piękną kartę w Formule 1. Włoch Giuseppe Farina i Argentyńczyk Juan Manuel Fangio w latach 1950-51 w autach z logo w postaci czterolistnej koniczyny, które i tym roku pojawi się na bolidach, zostali pierwszymi mistrzami świata.

Założona w 1910 marka dostarczała silniki do samochodów F1 w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, a później jeszcze w okresie 1979-1985. Z kolei w latach 30. poprzedniego stulecia w barwach Alfa Romeo ścigał się w wyścigach też Enzo Ferrari, późniejszy założyciel słynnego koncernu samochodowego.

