Kolejną osobą, po szefowej zespołu Claire Williams, która potwierdza, że Robert Kubica i George Russell dysponują takimi samymi silnikami w swoich bolidach, jest boss Mercedesa. To właśnie najlepszy koncern w stawce od sezonu 2014 dostarcza jednostki napędowe stajni z Grove.

Jeśli uznamy, że ktoś taki, jak Toto Wolff nie pozwoliłby sobie na tego typu blef, wygłoszony publicznie, to temat domniemanych różnych silników w bolidach Williamsa właśnie prysł, jak bańka mydlana.

W rozmowie z Olegiem Karpowem z portalu motorsport.com Wolff odniósł się do różnic w prędkościach między Kubicą i Russellem. Te zdecydowanie wypadają na korzyść 21-letniego Brytyjczyka, który jest protegowanym właśnie Mercedesa. Szef niemieckiego zespołu odniósł się do pogłosek, jakoby wynikało to z dostarczania różnych silników, w tym lepszego dla Russella. Definitywnie zaprzeczył teoriom spiskowym. - Naprawdę. Ja też jestem Polakiem, więc dlaczego miałbym nie wspierać Polaka? Robert nadal jest dobrym kierowcą, a Russell zrobił na mnie duże wrażenie i potwierdził to, co widzieliśmy w jego wykonaniu w seriach juniorskich - zakomunikował Wolff.

Szef dominującego od początku sezonu F1 zespołu wyraźnie dał też do zrozumienia, by zdać sobie sprawę z nieprzeciętnego talentu Russella. Ten kierowca, wciąż należący do juniorskiego programu Mercedesa, pokazywał już w niższych seriach wyścigowych, że jest wybornym specjalistą w tej dziedzinie. - Nie ma zbyt wielu gości, którzy wygrali GP3 i GP2 w przeciągu dwóch lat. Jeśli Russell będzie dalej tak rozwijał swoją osobowość oraz umiejętności kierowcy, to cechuje go mentalność Mercedesa, podobna do tej, jaką prezentuje Esteban Ocon. Przed nimi jest świetlana przyszłość - powiedział dyrektor wykonawczy, podkreślając, że zarówno Brytyjczyk, jak i Polak zasługują, by walczyć o wysokie pozycje.

Zapewne nie wszyscy kibice wiedzą, że Torger Christian "Toto" Wolff ma polskie korzenie. Jego mama jest Polką, a tata Rumunem. Wolff bardzo poprawnie potrafi rozmawiać w naszym języku, czego próbkę dał m.in. w jednym z wywiadów na antenie Eleven Sports.

- Tak, mówię po polsku, ale nie rozmawiam bardzo dobrze. Za to wszystko rozumiem w tym języku. Moja mama urodziła się w Częstochowie i w domu rozmawialiśmy po polsku - powiedział bardzo poprawną składnią i ładną wymową Wolff.

