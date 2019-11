Robert Kubica wciąż nie podjął decyzji dotyczącej swojej przyszłości po zakończeniu obecnego sezonu Formuły 1. Jedną z opcji dla Polaka jest rola kierowcy rezerwowego w zespole Haas. Szef amerykańskiego temu Guenter Steiner czeka na to, co zrobi Kubica.

Do końca obecnego sezonu F1 pozostały dwa wyścigi. W najbliższą niedzielę kierowcy będą walczyć o Grand Prix Brazylii. Finał sezonu odbędzie się 1 grudnia na Yas Marina Circuit w Abu Zabi. Dla Kubicy to ostatnie wyścigi w barwach Williamsa. Polak już wcześniej poinformował, że po sezonie kończy współpracę ze stajnią z Grove.



Kubica raczej nie ma szans, żeby w przyszłym roku nadal ścigać się w elicie. Szansą dla Polaka, żeby zostać w F1, jest rola kierowcy rezerwowego. Taka opcja jest w Haasie. Podczas dnia medialnego przed GP Brazylii, dziennikarze pytali szefa amerykańskiego zespołu Guentera Steinera o Kubicę.



"W tym momencie jest to trochę w zawieszeniu. Od dwóch tygodni nie było żadnego przełomu. Mam nadzieję, że będziemy mogli coś przekazać w następnym tygodniu" - stwierdził Steiner cytowany przez motorsport.com.



"Na tę chwilę więcej zależy od niego. Musi zdecydować co chce robić, a ta decyzja nie jest łatwa i my to rozumiemy" - dodał.

Kubica nie ukrywa, że w przyszłym sezonie chce się ścigać. Wszystko wskazuje na to, że Polak będzie rywalizował w innej serii wyścigowej. Być może będzie to łączył z rolą kierowcy testowego w F1. Polak zdaje sobie jednak sprawę, że czasu na podjęcie decyzji jest coraz mniej. "Zegar tyka, ale negocjacje idą dobrze. Chcę się ścigać i nad tym pracuję, ale będę prawdopodobnie łączył różne programy" - zaznaczył Kubica.



Steiner czeka cierpliwie, ale dał wyraźny sygnał, że czas upływa. "Nie oczekuję odpowiedzi w ciągu kilku dni. Mam nadzieję, ale nie nalegam. On też musi wszystko poukładać, ale przyszły rok już się zbliża" - podkreślił szef Haasa.

RK

Program GP Brazylii:

15.11 (piątek)

15.00 - pierwszy trening

19.00 - drugi trening



16.11 (sobota)

16.00 - trzeci trening

19.00 - kwalifikacje



17.11 (niedziela)

18.10 - wyścig