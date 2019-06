Ferrari obchodzi w tym roku 90-lecie istnienia, tym większa była więc motywacja jego zespołu Formuły 1, by uczcić święto zwycięstwem w klasyfikacji generalnej. Niewiele jednak na to wskazuje i potwierdza to szef zespołu Mattia Binotto.

Scuderia nie odniosła ani jednego zwycięstwa, choć za nami już sześć wyścigów. W klasyfikacji kierowców dwa pierwsze miejsca zajmują kierowcy Mercedesa - prowadzi Lewis Hamilton przed Valtterim Bottasem, a trzeci w stawce kierowca Ferrari - Sebastian Vettel traci do lidera już 55 punktów. Z kolei w klasyfikacji konstruktorów Mercedes wyprzedza swojego wielkiego rywala aż o 118 punktów.

Ferrari nie może podjąć równorzędnej walki z najlepszą ekipą w stawce, choć dysponuje szybkim samochodem. Obserwatorzy są zdania, że ekipa popełnia błędy, które napędzają rywali. Główny problem tkwi w złej współpracy bolidu z oponami. Zespół próbował znaleźć sposób na rozwiązanie problemu intensyfikując prace w symulatorze i podczas zbliżającego się Grand Prix Kanady (9 czerwca) zobaczymy, z jakimi efektami.

Dyrektor zespołu Mattia Binotto przyznał jednak, że sytuacja nie wygląda dobrze. - Wiemy, że obecnie nie jesteśmy wystarczająco konkurencyjni - stwierdził.

- W najbliższej przyszłości nie będziemy mieli żadnych możliwości wprowadzenia zmian w bolidach, które miałyby decydujący wpływ na nasze problemy, które mieliśmy od początku sezonu - dodał.

Jego słowa brzmią tak, jakby pogodził się już z myślą, że w obecnym sezonie jego ekipa nie będzie w stanie zagrozić Mercedesowi.

Kolejny wyścig już w niedzielę w Montrealu. Hamilton wygrywał tam sześciokrotnie, ale przed rokiem najlepszy w Kanadzie był Vettel.

