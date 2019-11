Formuła 1. Szef DTM zaprasza Kubicę do swojej serii wyścigowej

Rozstanie z Williamsem i brak miejsca dla Roberta Kubicy w bolidzie wyścigowym Formuły 1 na przyszłym sezon starają się wykorzystać przedstawiciele innych serii wyścigowych. Szef DTM Gerhard Berger nie ukrywa, że chętnie zobaczyłby w swoim cyklu zawodnika o takiej renomie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Robert Kubica po GP USA: "Mieliśmy awarię hydrauliki" (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Reklama

Wygląda na to, że Kubica nie ma już szans, by w przyszłym sezonie ścigać się w Formule 1. Jedyne wolne miejsce w zespołach F1 jest jeszcze w Williamsie, a zwalnia je... właśnie Kubica.



Wiele zespołów F1 widziałoby co prawda Polaka w roli kierowcy testowego, czego nie ukrywa chociażby Guenther Steiner, dowodzący Haasem. Kubica zaś daje do zrozumienia, że swoją decyzję uzależnia od tego, czy w ramach współpracy będzie dostawał także czas na torze, choćby podczas piątkowych treningów.



Chęć regularnego ścigania się krakowianina chcą wykorzystać przedstawiciele innych serii wyścigowych.

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!



- Kubica w DTM? Mam tak wspaniałe nazwiska na celowniku. Zależy to jednak od wielu czynników, takich jak budżet czy wolne miejsca w innych zespołach - zdradził Gerhard Berger, szef niemieckiej serii DTM.

- Chciałbym regularnie oglądać duże nazwiska w DTM. To są kierowcy na najwyższym poziomie, choć moim zdaniem w DTM mamy już takich. Z tym, że nie są oni tak znani jak Kubica czy Button, więc pracujemy nad odpowiednim miksem nazwisk - dodał Berger.

Nazwisko wspomnianego przez niego Jensona Buttona, mistrza świata F1 z 2009 roku, także przewija się wśród potencjalnych kierowców w niemieckiej serii wyścigowej. Innym znanym kierowcą, którego próbuje nakłonić Berger jest Nico Hulkenberg, który po sezonie odejdzie z Renault.



Zdjęcie Robert Kubica (z lewej) / AFP

WG