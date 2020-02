Francuski dyrektor Frederic Vasseur oraz kierowcy grupy Alfa Romeo Racing Team Orlen Kimi Raikonenen i Antonio Giovinazzi opowiadali w Warszawie o oczekiwaniach przed nowym sezonem Formuły 1 oraz ocenili przyjście do zespołu jako kierowcy testowego Roberta Kubicy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Robert Kubica o łączeniu startów w DTM z Formułą 1 (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

- Musimy przejść do kolejnego etapu. Jesteśmy w połowie stawki i chcemy się poprawić. Nasza współpraca jest ogromną szansą. Bardzo ważne jest dobre nastawienie zespołu. Pokazaliśmy to już w zeszłym roku. Kimi pomagał Antoniemu, Antonio pomagał Kimiemu, a teraz mamy Roberta. Robert jest dla nas dużym wzmocnieniem. Jego doświadczenie będzie dla nas dużym atutem - stwierdził Vasseur.

Reklama

O ambicjach grupy w związku z przyjściem do zespołu Roberta Kubicy mówił również Kimi Raikonen. - Dzięki wspólnej pracy będziemy walczyli o to, żeby być w pierwszej 10-tce. Musimy jednak już teraz poprawić jak najwięcej rzeczy, żeby wyniki były lepsze - powiedział Fin.

- Mamy mocny zespół. Są w nim doświadczeni kierowcy, jestem ja. Nie czuję się już nowicjuszem. Mam za sobą jeden sezon. Nabrałem doświadczenia. Będziemy mocno współpracować i wierzę, że poprawimy rezultaty z ubiegłego roku - oceniał szanse Alfa Romeo na 2020 rok Antonio Giovinazzi.

Jak Włoch ocenił bolid? - Samochód prowadzi się łatwiej, choć w tym momencie trudno powiedzieć, bo mieliśmy tylko trzy dni testów. Teraz będziemy chcieli przekonać się, jaki jest nasz potencjał w stosunku do innych zespołów. Będziemy to wiedzieć w Melbourne - zapowiedział Giovinazzi.

Raikonen został zapytany o to, co go jeszcze motywuje do ścigania się. - Patrząc na te wszystkie lata, które spędziłem w F1, samo prowadzenie bolidu jest ekscytujące, sam wyścig jest ekscytujący. Ten moment za kierownicą daje ogromne szczęście. Oczywiście, są łatwiejsze i trudniejsze dni, ale samo ściganie jest czymś fantastycznym - dodał weteran F1.

Olgierd Kwiatkowski z Warszawy