Formuła 1. Szczere wyznanie Lando Norrisa: Czułem wtedy, że nie wiem co dalej

Lando Norris to na pierwszy rzut oka jedna z najbardziej pozytywnych osób w padoku Formuły 1. Wydaje się, że z ust Brytyjczyka nigdy nie schodzi uśmiech. 21-latek startuje przecież w jednym z najbardziej utytułowanych zespołów w historii (McLaren), a ponadto w tak młodym wieku ma już na koncie kilka wyścigów ukończonych w czołowej trójce. To co widzimy w telewizji, nie zawsze jednak pokazuje całą prawdę.

Jak się okazuje, droga młodziana do sukcesów nie była wcale usłana różami. Szczególnie wymagający okazał się debiutancki sezon. - Czułem wtedy, że nie wiem co dalej. Jeśli coś pójdzie nie tak, jeśli nie wyjadę z garażu na kolejną sesję, co się stanie? Czy w przyszłym roku będę w Formule 1, czy nie? Przez takie pytania czułem się przygnębiony. Kiedy nie miałem dobrego weekendu, po prostu myślałem, że nie jestem wystarczająco dobry - powiedział.

Formuła 1. Norris skorzystał z pomocy specjalistów

Lando Norris na całe szczęście nie został z tym wszystkim sam. Na pomoc ruszył mu nie tylko McLaren, dla którego zdobywa punkty, ale i organizacja charytatywna Mind, zajmująca się zdrowiem psychicznym. - Pomoc innym ludziom, jednocześnie mi pomaga. Rozmawiając z zespołem, z moimi przyjaciółmi znalazłem się w lepszym miejscu - spuentował kierowca cytowany przez Motorsport.com.

Przykład Brytyjczyka pokazuje, jak ważne w dzisiejszym sporcie jest wsparcie psychologów. Nawet na pozór szczęśliwy człowiek, wewnątrz może zmagać się z poważnymi problemami. 21-latek to jeden z pierwszych zawodników Formuły 1, który szczerze wypowiedział się na ten bardzo ważny temat. Kto wie, być może jego słowa pomogą wielu przyszłym bądź innym obecnym sportowcom.

