Były team Roberta Kubicy Williams podał ważną informację. Zespół z Grove ma nowego dyrektora zarządzającego. Został nim były wieloletni szef McLarena Simon Roberts.

Roberts ma odpowiadać za "proces projektowania i rozwoju, wyścigi oraz operacje fabryczne i planowanie".

Roberts, który spędził prawie 17 lat w McLarenie, rozpocznie pracę 1 czerwca i będzie podlegał dyrektorowi generalnemu Williamsa Mike'owi O'Driscollowi.



"Simon wniesie ogromne doświadczenie i wiedzę do zespołu Williamsa. Cieszymy się, że dołączył do nas, gdy wracamy do pracy po tak długiej wymuszonej przerwie w F1" - stwierdziła Claire Williams, zastępca szefa zespołu cytowana na oficjalnej stronie F1.



"Poprowadzi bardzo utalentowany zespół, który nie może się już doczekać projektowania i opracowania następnej generacji samochodów Williams F1" - dodała.



Z powodu pandemii koronawirusa sezon F1 jeszcze się nie rozpoczął. Wiele wyścigów został odwołanych lub przełożonych. Powrót królowej sportów motorowych zaplanowany jest w połowie lipca. Kierowcy rozpoczną go rywalizacją w GP Austrii.



W tym sezonie kierowcami Williamsa są George Russell i Nicholas Latifi.

