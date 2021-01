Tegoroczny sezon Formuły 1 rozpocznie się z opóźnieniem, ponieważ wyścigi w Australii i Chinach zostały przełożone z powodu restrykcji związanych z COVID-19.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Formuła 1. Verstappen o krok od "Wielkiego Szlema" (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports To były pierwsze i trzecie starty w kalendarzu na 2021 rok. Tym samym sezon rozpocznie się 28 marca w Bahrajnie.

Zarówno w Australii, jak i w Chinach bardzo surowo przestrzegane są zasady dotyczące zagranicznych podróżnych.

Wiadomo już natomiast, że Grand Prix Australii, które pierwotnie zaplanowano na 19-21 marca, obędzie się 19-21 listopada.



Trwają natomiast dyskusje nad datą Grand Prix Chin, które miało się odbyć 9-11 kwietnia.

Do kalendarza dodano natomiast wyścig na torze Imola - 16-18 kwietnia, w sumie zaplanowano rekordową liczbę 23 startów.



"Z przyjemnością potwierdzamy, że liczba wyścigów zaplanowanych na ten sezon pozostaje niezmieniona "- powiedział prezes F1 Stefano Domenicali.



"Globalna pandemia nie pozwoliła jeszcze na powrót do normalnego życia, ale w 2020 roku pokazaliśmy, że możemy bezpiecznie ścigać się jako pierwszy międzynarodowy sport, który powrócił, mamy więc doświadczenie i plany, które pozwolą nam przeprowadzić cały sezon" - dodał.

Tytuł w 2020 roku wywalczył Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa. Zdjęcie Stefano Domenicali wskazuje, że F1, mimo przeciwności, chce odbyć cały sezon /Dan Istitene /Getty Images

Kalendarz na sezon 2021:

28 marca - Grand Prix Bahrajnu (Sakhir)

18 kwietnia - Grand Prix Włoch (Imola - pozostaje do zatwierdzenia przez FIA - Światową Radę Sportów Motorowych)

2 maja - Do potwierdzenia

9 maja - Grand Prix Hiszpanii (Barcelona)

23 maja - Grand Prix Monako (Monako)

6 czerwca - Grand Prix Azerbejdżanu (Baku)

13 czerwca - Grand Prix Kanady (Montréal)

27 czerwca - Grand Prix Francji (Le Castellet)

4 lipca - Grand Prix Austrii (Spielberg)

18 lipca - Grand Prix Wielkiej Brytanii (Silverstone)

1 sierpnia - Grand Prix Węgier (Budapeszt)

29 sierpnia - Grand Prix Belgii (Spa)

5 września - Grand Prix Holandii (Zandvoort)

12 września - Grand Prix Włoch (Monza)

26 września - Grand Prix Rosji (Soczi)

3 października - Grand Prix Singapuru (Singapur)

10 października - Grand Prix Japonii (Suzuka)

24 października - Grand Prix USA (Austin)

31 października - Grand Prix Meksyku (Meksyk)

7 listopada - Grand Prix Brazylii (São Paulo)

21 listopada - Grand Prix Australii (Melbourne - pozostaje do zatwierdzenia przez FIA - Światową Radę Sportów Motorowych)

5 grudnia - Grand Prix Arabii Saudyjskiej (Dżudda - potrzebna jeszcze homologacja toru)

12 grudnia - Grand Prix Abu Zabi (Abu Zabi)