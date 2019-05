Formuła 1. Sergio Perez o mało nie wpadł w obsługę toru podczas GP Monako.

Niewiele brakowało, a Grand Prix Monako Formuły 1 zakończyłoby się tragedią! Sergio Perez o mało nie wpadł w dwóch członków obsługi toru.

Na początku wyścigu doszło do incydentu na torze z udziałem próbującego przebijać się do czołówki Charlesa Leclerca. Na torze pojawiło się sporo kawałków z uszkodzonego bolidu Ferrari.

Samochód bezpieczeństwa wjechał na tor, a większość kierowców skorzystała z okazji, aby zjechać do boksów i zmienić opony.



W tym samym czasie obsługa toru sprzątała śmieci, które zagrażały bezpieczeństwu kierowców. Funkcyjni sami jednak znaleźli się o krok od śmierci.

Sergio Perez wyjechał z alei serwisowej i gdy przyspieszył, zobaczył przed sobą dwie osoby przebiegające przez tor.



Meksykanin zamieścił film z mrożącego krew w żyłach zajścia.

Kierowca Racing Point był przerażony. "Co jest z tymi porządkowymi? Prawie ich zabiłem! Wszystko z nimi ok?" - krzyczał przez radio do swojego inżyniera.

"Po tym incydencie jestem bardzo zadowolony ze swojego wyniku dzisiaj. Dobrze, że wszyscy możemy wrócić bezpiecznie do domów i naszych rodzin. Mam nadzieję, że taka sytuacja już nigdy więcej się nie powtórzy!" - napisał na Twitterze Sergio Perez.

Meksykanin zajął 13. miejsce. Wygrał broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes GP), a Robert Kubica (Williams) zajął 18. pozycję.

Zdjęcie Sergio Perez w bolidzie Racing Point na torze ulicznym w Monako / PAP/EPA