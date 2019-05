Kierowca testowy Williamsa Nicholas Latifi zaprzeczył pogłoskom, że zastąpi Roberta Kubicę. Jak zaznaczył Kanadyjczyk, przynajmniej nie w tym sezonie.

Zdjęcie Robert Kubica /PAP/EPA

Zespół Williamsa spisuje się w tym sezonie Formuły 1 fatalnie. Jako jedyny z całej stawki jeszcze nie zdobył ani jednego punktu. Kubica i George Russell w każdym z dotychczas rozegranych wyścigów zajmowali ostatnie miejsca. Bolid FW42 wyraźnie odstaje osiągami od rywali i kierowcy stajni z Grove toczą walkę tylko między sobą. Podczas Grand Prix Hiszpanii Williams wprowadził kilka poprawek, ale na niewiele się zdały.

Reklama

Ostatnio pojawiły się plotki, że Kubicę może zastąpić Latifi w roli kierowcy wyścigowego. Według gazety "Le Journal de Montreal", może to nastąpić już podczas Grand Prix Monako, które odbędzie się 26 maja. Pogłoski spotęgował całkiem dobry występ Kanadyjczyka podczas testów w Barcelonie. W środę, w sesji porannej, Latifi "wykręcił" szósty czas, a w sesji popołudniowej był dziewiąty. Miał lepsze wyniki niż Kubica i Russell podczas kwalifikacji do GP Hiszpanii.



Latifi odniósł się do plotek i zaprzeczył, że zajmie miejsce Kubicy. "Oczywiście moim celem jest Formuła 1, ale w tym roku koncentruję się na Formule 2. To jest mój priorytet" - powiedział Kanadyjczyk serwisowi GPBlog.com. "Muszę skupić się na utrzymaniu obecnej formy i wygraniu mistrzostw. Jeśli tego dokonam, to przypuszczam, że będę w dobrej sytuacji, aby znaleźć się w F1 w przyszłym sezonie" - dodał.

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

Kanadyjczyk przyznał, że nie rozpoczął jeszcze rozmów z Williamsem, ani z żadnym innym zespołem F1, na temat występów w elicie w 2020 roku. "Obecny sezon dopiero się rozpoczął i wiele się może wydarzyć. Ale jeśli spojrzymy w przeszłość, to wielu kierowców, którzy wygrali F2 czy GP2, znalazło się w Formule 1" - podkreślił.



Latifi jest liderem mistrzostw świata F2 z dorobkiem 93 punktów. Drugi Luca Ghiotto traci do niego 26 "oczek".

RK



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Kubica po GP Hiszpanii: Zaczęło się całkiem nieźle (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Formuła 1 - klasyfikacja generalna 1. Lewis Hamilton Mercedes 112 pkt 2. Valtteri Bottas Mercedes 105 3. Max Verstappen Red Bull 66 4. Sebastian Vettel Ferrari 64 5. Charles Leclerc Ferrari 57 6. Pierre Gasly Red Bullt 21 7. Kevin Magnussen Haas 14 8. Sergio Perez Racing Point 13 9. Kimi Raikkonen Alfa Romeo 13 10. Lando Norris McLaren 12 Zobacz pełną tabelę