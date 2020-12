Były mistrz świata Formuły 1 (2010-2013) Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari) będzie nie tylko śledził rozwój kariery Micka Schumachera jr., syna siedmiokrotnego mistrza globu Michaela, ale i wspierał go. "Będę szczęśliwy, jeśli będę mógł mu w czymś pomóc" - powiedział.

Młody Schumacher, obecnie rywalizujący w Formule 2 FIA, będzie w sezonie 2021 kierowcą F1 w zespole Haas.

33-letni Vettel wyznał, że jest cały czas fanem ojca 21-letniego Micka. Siedmiokrotny mistrz F1 pomagał mu, gdy rozpoczynał ściganie w bolidach, więc teraz chce się odwdzięczyć.



"Mick to wspaniały chłopak. Lubię go, dogadujemy się znakomicie. Jestem cały czas fanem Michaela. Szkoda, że nie ma go z nami na wyścigach" - powiedział Vettel, który od nowego sezonu zmienia ekipę i przenosi się do Aston Martin.



Michael Schumacher to jeden z najwybitniejszych kierowców F1 w historii. Wygrał 91 wyścigów (drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów z Lewisem Hamiltonem - 95) i jest współrekordzistą w liczbie tytułów mistrza świata - siedem. Tyle samo ma Hamilton, który jest już pewny triumfu w 2020 r.



Schumacher w grudniu 2013 r., jeżdżąc na nartach w Meribel we francuskich Alpach, doznał urazu głowy po groźnym upadku na stoku. Rodzina konsekwentnie nie informuje o jego stanie zdrowia.