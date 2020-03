17 marca 2019 roku Robert Kubica, po ośmiu latach przerwy, wziął udział w wyścigu Formuły 1. Podczas GP Australii zajął 17. miejsce.

Powrót Kubicy do F1 miał słodko-gorzki smak. Z jednej stony, krakowianin zasłużył na najwyższe słowa uznania, wracając po makabrycznej kontuzji i właściwie od nowa ucząc się panować nad bolidem. Z drugiej jednak, miejsce w teamie Williamsa praktycznie zamykało mu szansę na normalną rywalizację.

Kubica podczas zeszłorocznego GP Australii zajął 17. miejsce - ostatnie wśród kierowców, którzy ukończyli wyścig. Tuż przed nim finiszował jego kolega z zespołu George Russell, a triumfował Valtteri Bottas z Mercedesa, wyprzedzając swojego partnera Lewisa Hamiltona oraz Maksa Verstappena z Red Bulla.



- Nigdy nie myślałem, że będę dziękować zespołowi za to, że dojechałem do mety, ale to był dla mnie szczególny dzień - powiedział po wyścigu Kubica w rozmowie z TVP Sport, i te słowa chyba najlepiej podsumowują możliwości, jakie dawał swoim kierowcą Williams.



Dziś Formuła 1 powinna być już po pierwszym wyścigu sezonu 2020, jednak tegoroczne Grand Prix Australii zostało przełożone z uwagi na pandemię koronawirusa. Kubica, po rozczarowującym sezonie w Williamsie, został kierowcą testowym Alfy Romeo, a także dołączył do serii DTM. Ta jednak także nie może rozpocząć tegorocznego ścigania.



