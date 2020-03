To byłaby fatalna informacja dla fanów Roberta Kubicy z Polski, którzy przyzwyczaili do tego, że podczas Grand Prix Węgier tysiącami przybywali wspierać naszego kierowcę. Niestety korekta kalendarza DTM sprawia, że imprezy obu serii mają odbyć się w tym samym terminie.

Atakująca cały świat pandemia koronawirusa sprawia, że wszyscy organizatorzy, łącznie z promotorami najbardziej prestiżowych imprez na świecie, zmuszeni są do drastycznych działań. Skoro już pod ciężarem epidemii ugięło się nawet sportowe mocarstwo, jakim jest MKOl i igrzyska olimpijskie po raz pierwszy w nowożytnych dziejach zostały przeniesione na kolejny rok, to wiadomą sprawą jest, że każdy inny organizator pozostaje w sytuacji bez wyjścia.



W motorsporcie najpierw prawdziwy pogrom dotknął świata Formuły 1, gdzie wiele rund już zostało przełożonych, a wcale nie wiadomo, czy sezon uda się rozpocząć w połowie czerwca. Kwestią czasu pozostawało ogłoszenie decyzji przez szefów serii Deutsche Tourenwagen Masters, co w końcu nastąpiło.

Od razu doszło do prawdziwej rewolucji, bowiem aż sześć z dziesięciu rund wyznaczono nowe terminy. Przyglądając się zmianom z punktu widzenia Roberta Kubicy, który w tym sezonie będzie kierowcą wyścigowym w DTM oraz rezerwowym w zespole F1 Alfa Romeo Racing Team, sytuacja tylko na pozór wygląda podobnie.



Niby w dalszym ciągu, patrząc na kalendarz zawodów, nakładają się na siebie trzy weekendy wyścigowe. Problem w tym, że teraz wyrósł dużo poważniejszy konflikt. Otóż na przełomie lipca i sierpnia Kubica będzie ścigał się w Rosji lub Szwecji (na razie obie alternatywy wpisane są na ten termin), a w tym samym czasie na torze Hungaroring ma odbyć się weekend F1 z Grand Prix Węgier. A tam, z wielką dozą prawdopodobieństwa, można było zakładać, że Polak otrzymałby szansę wzięcia udziału w treningu na oczach armii "biało-czerwonych" fanów.

Tu warto pamiętać, że Kubica już wiele tygodni temu powiedział, jak wygląda jego gradacja obowiązków. Priorytetem jest ściganie się "bolidem z dachem" BMW, choć nie wykluczył, że z upływem miesięcy założenia mogą się zmienić.

Być może to nie koniec zwrotów akcji, bo sytuacja cały czas jest rozwojowa. Dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć, co stanie się na kilka tygodni. A ewentualny rozwój sytuacji epidemicznej z pewnością nie pozostanie bez wpływu na następne posunięcia.

Terminy wyścigów serii DTM w 2020 roku:

11-12 lipca - Norisring (Niemcy)

1-2 sierpnia - Igora Drive (Rosja-Sankt Petersburg) lub Anderstorp (Szwecja)

8-9 sierpnia - Zolder (Belgia)

22-23 sierpnia - Brands Hatch (Anglia)

5-6 września - Assen (Holandia)

12-13 września - Nuerburgring (Niemcy)

3-4 października - Igora Drive (Rosja-Sankt Petersburg) lub Anderstorp (Szwecja)

17-18 października - Lausitzring (Niemcy)

7-8 listopada - Hockenheim (Niemcy)

14-15 listopada - Monza (Włochy)