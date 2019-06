Robert Kubica zajął ostatnie miejsce w GP Austrii, ale i tak został wybrany w internetowym głosowaniu "Kierowcą Dnia". Komunikat o zwycięstwie Polaka pojawił się, a potem zniknął z oficjalnej strony F1.

Bezsprzecznie najdonioślejszym wydarzeniem GP Austrii była niesamowita jazda Maxa Verstappena, którego zwycięstwo przerwało znakomitą passę Mercedesa. Holenderski kierowca teamu Red Bull Racing rozpoczął wyścig z drugiej pozycji, ale po fatalnym starcie spadł aż na siódmą lokatę. Mimo tego Verstappen systematycznie odrabiał straty i w końcu wyprzedził wszystkich rywali!

Sporo kontrowersji wywołał sposób, w jaki Verstappen wyprzedził prowadzącego przez cały wyścig Charlesa Leclerca z Ferrari. Trzy okrążenia przed końcem między bolidami doszło do kontaktu, na czym wyraźnie skorzystał Holender.

To jednak nie sensacyjny zwycięzca, a Robert Kubica został wybrany "Kierowcą Dnia" w oficjalnym głosowaniu na stronie F1. Tuż po ogłoszeniu wyników internetowego głosowania pojawiła się lawina negatywnych komentarzy, głównie rodaków Verstappena, w związku z czym oficjalna strona F1... usunęła komunikat. Wyniki głosowania wciąż jednak można zobaczyć na jednej z podstron.

Ciężko wyrokować, czy mobilizacja internautów była próbą okrutnego zakpienia z Kubicy, czy raczej niekonwencjonalną metodą dodania otuchy kierowcy, który jako jedyny, obok George'a Russella, nie zapunktował w tym sezonie ani razu. W Austrii pierwszy punkt zdobył nawet Antonio Giovinazzi z Alfa Romeo, który do tej pory również miał "zero" na swoim koncie.

Faktem jest, że wyniki głosowania nie spotkały się z pozytywną reakcją fanów F1. "Kubica to najrówniej jeżdżący kierowca w stawce, więc zasłużył na nagrodę", "Żenujące", "To robota Polaków, czy internetowych botów?" - to tylko niektóre z komentarzy dotyczących głosowania.

Formuła 1 - klasyfikacja generalna 1. Lewis Hamilton W. Brytania Mercedes 197 pkt 2. Valtteri Bottas Finlandia Mercedes 166 3. Max Verstappen Holandia Red Bull 126 4. Sebastian Vettel Niemcy Ferrari 123 5. Charles Leclerc Monako Ferrari 105 6. Pierre Gasly Francja Red Bullt 43 7. Carlos Sainz Hiszpania McLaren 30 8. Lando Norris W. Brytania McLaren 22 9. Kimi Raikkonen Finlandia Alfa Romeo 21 10. Daniel Ricciardo Australia Renault 16 11. Nico Hulkenberg Niemcy Renault 16 12. Kevin Magnussen Dania Haas 14 13. Sergio Perez Meksyk Racing Point 13 14. Daniił Kwiat Rosja Toro Rosso 10 15. Alexander Albon Tajlandia Toro Rosso 7 16. Lance Stroll Kanada Racing Point 6 17. Romain Grosjean Francja Haas 2 18. Antonio Giovinazzi Włochy Alfa Romeo 1

Formuła 1 - klasyfikacja generalna konstruktorów 1. Mercedes 363 pkt 2. Ferrari 228 3. Red Bull 169 4. McLaren 52 5. Renault 32 6. Alfa Romeo 22 7. Racing Point 19 8. Toro Rosso 17 9. Haas 16 10. Williams 0

