Szykuje się kolejna, znakomita wiadomość dla kibiców Roberta Kubicy. Według nieoficjalnych doniesień Polak znów otrzyma cenny czas w bolidzie, przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, czyli Grand Prix Węgier.

Pełniący obowiązki kierowcy rezerwowego i rozwojowego w ekipie Alfa Romeo Racing Orlen Kubica już w miniony piątek testował samochód swojego zespołu.



Podczas piątkowych jazd przed wyścigiem o Grand Prix Styrii krakowianin uzyskał 18. czas w sesji przedpołudniowej.



Zespół z Hinwil mocno liczy na wkład rutynowanego Polaka, toteż plany zakładają, by 35-latek w tym sezonie kilkukrotnie pozyskiwał niezbędne dane na torze w oficjalnych treningach.



Podobnie ma być przed najbliższym wyścigiem, który odbędzie się na torze Hungaroring na Węgrzech. Tam, gdzie za Polakiem zawsze podążały tłumy rodaków, by zagrzewać go do walki, co jednak z powodu pandemii koronawirusa teraz nie wchodzi w rachubę.