Robert Kubica znów w bolidzie Formuły 1. Rezerwowy kierowca zespołu Alfa Romeo Racing Orlen weźmie udział w piątkowym treningu na otwarcie drugiego weekendu wyścigowego na torze Silverstone.

Informację przekazał zespół Polaka w mediach społecznościowych, tytułując ją zwrotem "powrócił".



Dla Kubicy to już trzecia okazja, by w niedawno rozpoczętym sezonie rozsiąść się w bolidzie i wziąć udział w pierwszej sesji treningowej. W najbliższą niedzielę na torze Silverstone, po raz drugi w odstępie tygodnia, odbędzie wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii.



Dla Polaka to idealny termin, by "wykręcić" kolejne kółka za kierownicą najszybszej jednomiejscówki. A sprzyja mu w tym kalendarz DTM, czyli innej serii wyścigowej, której jest pełnoprawnym kierowcą.

35-latek zasiądzie w bolidzie w miejsce Włocha Antonio Giovinazziego, którego zastąpił już także przy okazji Grand Prix Styrii.

