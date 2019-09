- Nie wiem - odpowiedział z uśmiechem Robert Kubica na pytanie dlaczego nie ukończył wyścigu o Grand Prix Rosji. Na 30. okrążeniu Williams podjął zaskakującą decyzję. Nakazał Polakowi wycofanie się z rywalizacji mimo że nie doszło do awarii bolidu.

Weekend w Rosji od początku był nieudany dla Kubicy, a wydawało się, że może być inaczej. Polski kierowca doczekał się w końcu wymiany mocno zużytej jednostki napędowej. Tymczasem, jak przekazał Kubica, bolid od początku spisywał się źle.



"Od piątku miałem problemy z utrzymaniem obrotów i z różnymi innymi rzeczami przy starcie. Po czterech okrążeniach treningu powiedziałem, że coś jest nie tak z bolidem. Do niedzieli nic nie zostało zrobione" - stwierdził Kubica w rozmowie z Eleven Sports.



Polak w każdej sesji treningowej zajmował ostatnie miejsce. Nie inaczej było w kwalifikacjach. Wyniki jednak nie miały większego znaczenia, bo w samochodzie Polaka zostało wymienionych zbyt dużo części i w ten sposób Williams złamał przepisy. W konsekwencji Kubica został przesunięty na ostatnie pole startowe.



"Start sam w sobie był słaby, ale bardziej koncentrowałem się, żeby ruszyć z miejsca. Dobrze obrałem pierwszy zakręt. Mało to pomaga, jeśli jedziesz 1,5 s wolniej" - zaznaczył. Kubica awansował nawet na 16. miejsce. Szybko sytuacja wróciła do smutnej normy. Na piątym okrążeniu Polak był już ostatni. Potem został nawet zdublowany.

Do zaskakującej i niezrozumiałej decyzji Williamsa doszło na 30. okrążeniu. Wszystko zaczęło się od momentu, kiedy w bandę uderzył kolega Kubicy z zespołu George Russell. Dla Brytyjczyka był to koniec wyścigu. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Kubica został wezwany do alei serwisowej i z garażu już nie wyjechał. W bolidzie Polaka nie doszło do awarii, więc decyzja zespołu jest tym bardziej niezrozumiała. Według nieoficjalnych informacji stajnia z Grove zdecydowała się na taki krok, żeby oszczędzać części na kolejne wyścigi. Zdziwienia sytuacją nie krył Kubica, który stwierdził, że nie wie, dlaczego kazano mu wycofać się z rywalizacji.



Tym samym Polak nie spełni celu, który sobie założył. "Miałem cel, żeby ukończyć wszystkie wyścigi. Niestety, nie uda mi się tego osiągnąć. Z innymi osiągnięciami w tym roku jest słabo, więc tym bardziej szkoda" - podkreślił.



"Myślę, że takiego weekendu nie miałem od początku moich startów" - spuentował rozgoryczony Kubica.



"Wracam do domu. Będzie trochę przemyśleń nad przyszłym rokiem, a potem do Japonii" - zakończył polski kierowca.

