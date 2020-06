Robert Kubica już jakiś czas temu przyznał, że złożył parafkę pod kontraktem z zespołem Ferrari w Formule 1, ale wszystko przekreślił poważny wypadek na trasie Ronde di Andora. Teraz Polak zdecydował się ujawnić inny, skrywany od lat sekret, który jest ściśle powiązany z tamtym fiaskiem.

Wielkie marzenie Kubicy już się finalizowało w 2011 roku.

Polski kierowca, wtedy zawodnik zespołu Renault, miał podpisany kontrakt z gigantem Formuły 1, teamem Ferrari. Do tego, aby umowa od sezonu 2012 nabrała mocy, brakowało już tylko autografu ówczesnego szefa zespołu z Maranello, Stefano Domenicaliego.



I właśnie wówczas wydarzył się wielki koszmar, który sprawił, że dokument trafił do kosza. Rozkochany w rajdach Polak, traktujący tę odmianę ścigania jako trening i okazję do podnoszenia umiejętności, brał udział w koszmarnym wypadku, za który mógł zapłacić nawet najwyższą cenę.

Ostatecznie nie tylko wrócił do zdrowia, ale w dodatku, w spektakularnym stylu, powrócił do motorsportu. A ukoronowaniem wielkiego come backu był ponowny angaż w Formule 1. I to wszystko mimo faktu, że Polak zapewne już nigdy nie odzyska stuprocentowej sprawności w pokiereszowanej prawej ręce.



O tym, jak mocno w świadomości Polaka "siedzi" to straszne wydarzenie, które bardzo wpłynęło na jego losy i bieg kariery, niech świadczy nowe wyznanie. Na pierwszy rzut oka sprawa może wydawać się banalna, ale to tylko pokazuje, jak niepowetowaną stratą był, jest i będzie niedokonany kontrakt z Ferrari.