Robert Kubica wystartuje z ostatniego miejsca do niedzielnego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Rosji. To pokłosie wymiany silnika w bolidzie Polaka.

Kubica nie mógł doczekać się na nowy silnik. W końcu wymiana nastąpiła, ale poniosło to za sobą konsekwencje. W bolidzie naszego kierowcy zamontowano nową jednostkę spalinową, turbosprężarkę i układ MGU-H. Stajnia z Grove przekroczyła w ten sposób przepisy, co spowodowało, że Kubica wystartuje do wyścigu z ostatniego miejsca.



Nie zmienia to za bardzo jego sytuacji. Bolidy Williamsa są po prostu za słabe w porównaniu z konkurencją.



W treningach i kwalifikacjach Kubica może zatem skupić się na testowaniu ustawień samochodu.

W pierwszej sesji treningowej w Soczi Polak zajął ostatnie miejsce. Wygrał Charles Leclerc z Ferrari.