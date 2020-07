- Dotykasz teraz bardzo delikatnego punktu, być może nie tak delikatnego jak wcześniej, ale nadal to trudny temat dla mnie. W ostatnich latach bardzo dużo pracowałem fizycznie, jak i psychicznie. Zaakceptowałem moje ciało takie, jakim jest i nie myślę już o moich ograniczeniach - powiedział Robert Kubica. Polski kierowca udzielił szczerego wywiadu przed startem serii DTM. Jak sam przyznaje, jest to dla niego niemal jak start od zera.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Kubica o startach w DTM: Te mistrzostwa będą bardzo trudne. Wideo INTERIA.TV