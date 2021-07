Zmagania na torze Hungaroring co roku przyciągają wielu kibiców z Polski. Można było liczyć, że ekipa zrobi w ich stronę mały ukłon i da Kubicy szansę na to, by zaprezentował się w akcji. Jak się okazuje - tak właśnie będzie.

W specjalnym komunikacie zespół Alfa Romeo Racing Orlen poinformował, że nasz rodak weźmie udział w pierwszym treningu, który odbędzie się w piątek o 11:30.



- Wiem, że przy torze będzie wiele polskich flag - powiedział kierowca dodając, że docenia obecność naszych fanów, lecz mimo to w stu procentach będzie starał się skupić na pracy nad doskonaleniem bolidu.



Krakowianin zastąpi Kimiego Raikkonena.



